Kissingerův plán se kterým Kyjev rozhořčeně nesouhlasí

Zatímco Vladimir Putin jednal v běloruském Minsku s Alexandrem Lukašenkem, v Kremlu studují návrhy veterána světové diplomacie a bývalého amerického ministra zahraničí, už devětadevadesátiletého Henryho Kissingera. Své představy tento význačný znalec mezinárodní politiky nejnověji vyložil v rozhovoru pro britský časopis The Spectator. Oficiální Kyjev s jeho staronovými závěry rozhořčeně nesouhlasí. Komentář Washington 16:30 21. prosince 2022

Bývalý šéf americké diplomacie už loni v květnu navrhl stanovit linii zastavení palby na tehdejší čáře dotyku ukrajinských, ruských a separatistických ozbrojených sil, stáhnout z nich veškerá vojska a poté zahájit jednání.

Dnes říká, že přišel čas vycházet z již existujících strategických změn, integrovat je do nové struktury a z těchto pozic přejít od bojových akcí k dosažení míru v příslušném jednacím procesu.

Pokud se pak nepodaří vrátit se k předúnorovým hranicím ani bojovými akcemi, ani v jednacím procesu, bude třeba uchýlit se k principu sebeurčení a provést na těchto územích skutečná referenda pod mezinárodním dohledem. To je podle Kissingera obzvlášť důležité v případě regionů, které po staletí přecházely z rukou do rukou.

Takovýto mírový proces by sledoval dva cíle: zaprvé by definitivně uzákonil svobodu a nezávislost Ukrajiny a zadruhé by vytvořil základy nové mezinárodní struktury.

Smír bude nevyhnutelný

Kissinger je toho názoru, že Ukrajina se poprvé ve svých dějinách stala významným středoevropským státem a za pomoci spojenců vybudovala jednu z nejsilnějších pozemních armád na kontinentu.

Dokonce i mírový proces ale musí zemi definitivně propojit s NATO. „Nějaká neutralita je dnes nemyslitelná – zvlášť když do Aliance vstoupily i Švédsko a Finsko,“ míní Kissinger.

Legendární diplomat je ovšem zároveň přesvědčen, že v tomto novém řádu si své místo musí najít i Rusko. Rozhodně se přitom nedomnívá, že největší země světa by z toho konfliktu měla vyjít zbídačená a zubožená.

„Rusko je už přes půl tisíciletí rozhodujícím faktorem globální rovnováhy sil. Tuto jeho roli nelze bagatelizovat,“ domnívá se Kissinger a dodává, že diplomatická cesta ke smíru bude trnitá a oběma stranám konfliktu může přinést i hodně rozčarování.

Odpověď z Kyjeva na sebe nenechala dlouho čekat: známý poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak se vzápětí nechal slyšet, že „Kissinger nic nepochopil“ a že „s ďáblem se nevyjednává“.

A právě tady zcela evidentně spočívá jádro pudla: jak smířit postoje zřejmě nejzkušenějšího současného diplomatického profesionála, úskočných ruských politických vykuků, kteří se na Kissingera budou s radostí odvolávat, a nesmlouvavých ukrajinských vlastenců, kteří v tuto chvíli vidí hlavně záplavu svých mrtvých krajanů. Nakonec však ten smír bude zřejmě nevyhnutelný.

Autor je komentátor Českého rozhlasu