Severokorejský vládce se chlubil raketami i dcerou

Diktatura postavená na síle a disciplíně vojska musí jeho narozeniny řádně oslavit. Proto musela být přehlídka u příležitosti 75. výročí severokorejské armády dostatečně okázalá, aby domácímu obyvatelstvu, jehož valná část se – pokolikáté už – ocitá na pokraji hladomoru, nabídla důkaz velikosti země a odolnosti stalinistické dynastie. Komentář Praha 16:30 13. února 2023

Severokorejský vůdce Kim Čong-un si spolu se svou dcerou prohlíží balistickou raketu | Foto: Severokorejská ústřední tisková agentura | Zdroj: Reuters

Vnějším pozorovatelům předvedla, kam až pokročil program vývoje dalekonosných raket schopných nést jaderné hlavice. Jen na přehlídce bylo k vidění mezikontinentálních střel takřka tucet, což je pozoruhodné číslo vzhledem k tomu, že raketový a atomový program byly důvodem, proč Rada bezpečnosti OSN, kde je zastoupena i Čína a Rusko, uvalila na Severní Koreu řadu sankcí, které měly rozvoji programu zbraní hromadného ničení zamezit.

Okázalá demonstrace síly přišla po loňském roce, kdy armáda Kim Čong-una provedla na sedmdesát testů raket, které neměly vyzkoušet jen jejich akceschopnost, ale měly být zároveň vzkazem bližšímu i vzdálenějšímu okolí.

V daném případě je podstatnější vzkaz do Washingtonu, protože předpokládaný dolet mezikontinentálních střel schopných nést jaderné hlavice je až pět tisíc kilometrů, takže by mohly zasáhnout i západní pobřeží Spojených států.

Armádní přehlídka se stala příležitostí pro dohady o poměrech na špičce režimu, jemuž vládne již třetí nositel stejného příjmení v pořadí, protože vedle Kim Čong-una se objevila nejen jeho manželka Ri Sol-ju, ale i jejich dcera Ju Ae. Ta se – navzdory věku, který je odhadován na deset až jedenáct let – objevila zcela uprostřed nejvyšších hodnostářů, což je pozice obvykle vyhrazená jedině vůdci.

Proti spekulacím, že by se mohlo jednat o první náznak, kam by se mohly ubírat úvahy o případném nástupnictví, mluví silný argument, že severokorejský režim, kde na vrcholu mocenské pyramidy jsou k vidění především muži v uniformách, by nebyl schopen přijmout jako vůdkyni ženu.

Rekordní zisky

Pompézní oslavy nutně vyvolávaly otázku, jak a z čeho je režim, který je kvůli sankcím OSN do značné míry izolován od svého okolí, schopen svůj raketový a jaderný program financovat. Odpověď se skládá z více částí.

První je posun v názorech Číny a Ruska, které původně jako ostatní jaderné velmoci nestály o to, aby se počet členů atomového klubu rozšiřoval, nyní však u nich převažuje názor, že rakety a jaderné zbraně Severní Koreje dělají více starostí jejich rivalovi Spojeným státům. Další část odpovědi nabízí čerstvá zpráva OSN určená členům výboru sledujícímu dodržování sankcí Rady bezpečnosti.

Ta uvádí, že Severní Korea v loňském roce měla rekordní zisky z vyděračských počítačových útoků nebo z krádeží z účtů virtuálních měn jako třeba bitcoin a že výnosy z těchto nelegálních aktivit měly dosáhnout až jedné miliardy dolarů. Mimořádné příjmy měla Severní Korea mít i z prodeje munice Rusku poté, co loni zaútočilo na Ukrajinu.

