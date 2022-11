Kde udělaly Univerzity za klima taktickou chybu

„Lidé, kteří tady za 30 let nebudou, dělají rozhodnutí, která ovlivní, jak náš život za těch 30 let bude vypadat,“ vyjádřila v České televizi Anežka Lindaurová z hnutí Univerzity za klima frustraci z nečinnosti vlády. Odpovídala na otázku, zda mladí lidé prožívají environmentální úzkost a jaké byly motivy studentské stávky minulých dní. Komentář Praha 16:30 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes Národní třídu prochází průvod ekologického hnutí Univerzity za klima, který vyšel z Palachova náměstí. „Máme holé lesy,“ skandují lidé | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Nejsou to moc uctivá slova, vždyť i politici mají děti a řekněme i jistou obecnou zodpovědnost, ale v jádru jsou pravdivá. Razantní vystoupení studentů má několik pozitiv a jednu vadu.

Hnutí si správně vybralo adresáta svého apelu. Zásadní pro plnění klimatických cílů jsou změny ve výrobě, v dopravě, v zemědělství, které může nastavit jen stát. Snižovat osobní uhlíkovou stopu je dobré, má to vliv na okolí, ale nominálně jde o drobnost.

Kdo to myslí se změnou klimatu jako občan vážně, měl by zamířit za politiky (případně do politiky) a kontrolovat je, tlačit na ně, vyžadovat od nich soustavně plnění dobře nastavených cílů (odvíjejících se od toho zásadního z pařížské konference o klimatu 2015 – dostat bilanci skleníkových plynů do roku 2050 na nulu).

Rovněž požadavky studentů mají hlavu a patu: je na místě vést debatu o zřízení ministerstva, které by mělo silné pravomoci k řešení klimatické změny, o revizi energetické koncepce, o zavedení uhlíkové daně a dalších námětech.

Léčba jitrocelem

Současné vládě je ale nutné přiznat jednu polehčující okolnost: nepochybně musí řešit akutní krizi válečnou a energetickou, podporu Ukrajině, starost o uprchlíky a pomoc lidem ohroženým vysokou inflací – nic z toho se nedá odložit na zítra.

Aby měli studenti nějakou šanci stát se v klimatické agendě „transformační silou“, jak o tom sami ambiciózně hovoří, nezbývá jim, než přesvědčit větší část společnosti, že ani řešení klimatické změny se nedá odkládat. A to není snadný úkol.

I když si podle loňského průzkumu pro Český rozhlas 93 procent obyvatel myslí, že klimatická změna existuje, že je způsobená člověkem (85 procent), že k jejímu řešení vede změna lidské činnosti (82 procent), a téměř dvě třetiny (63 procent) jsou pro, aby se s nápravou začalo hned. Průzkum rovněž ukázal, že proti sobě nestojí naštvané generace mladých lidí a pohodlných seniorů; velmi blízko jsou si v názorech lidé různého věku, vzdělání, původu i majetku. To je skvělé.

Je tu však jeden problém, na který upozornil další průzkum – z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pod vedením environmentálního psychologa Jana Krajhanzla. Jeho komentář je klíčový: „Většina věří, že bude stačit ten zápal plic nebo možná rakovinu plic, kterou máme, léčit jitrocelovým sirupem.“

A přidejme ještě jeden důležitý výsledek brněnského výzkumu: veřejnost „vnímá organizace na ochranu klimatu převážně rezervovaně, stejně jako většinu protestních akcí za ochranu klimatu.“

I kdyby byli politici svatí, nebudou voličům nutit riskantní operaci, když oni chtějí léčbu jitrocelem. A okupační stávka, na kterou hledí skrz prsty, většinu lidí v jejich jitrocelovém názoru spíš utvrdí.

Pokud hledají v hnutí Univerzity za klima přímou cestu k bezemisní budoucnosti, těžko mohou toto pustit ze zřetele. S těmi, „co tu za 30 let nebudou“, bez širší podpory nehnou ani o píď.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo