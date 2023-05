Změní klima tělo přilepené k vozovce?

Nejspíš klimaaktivisté sdružení v hnutí Poslední generace dospěli k závěru, že každopáteční demonstrace za klimaticky příznivou budoucnost, Friday for Future, pořádané v minulých letech bezmála po celém světě, k ničemu nevedly. Rozhodujícím politikům přišly spíš jako dětské hry. Pozornost jim příliš nevěnovali, naopak pokračovali ve své liknavosti v reakci na klimatickou hrozbu. Aktivisté se rozhodli, že přitvrdí. Komentář Praha 16:30 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klimatičtí aktivisté se lepí na silnici v Berlíně | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Důvod, proč si říkají Poslední generace, je nasnadě. Považují se za poslední generaci, která ještě zažije jakž takž přijatelné klimatické poměry. Následující generace, pokud se s oteplováním klimatu rázně nepohne, si zažijí klimatické peklo.

V Německu se lepí celými těly k vozovce. Blokují tak dopravu. Nápadem lepit se k vozovkám inspirovali Němci aktivisty i v ostatní Evropě. Způsob tohoto protestu začal být populární. Mnohým naproti tomu začal lézt na nervy. Britský bulvární deník Sun se cítil protesty natolik pohoršen, že navrhoval, aby úřady aktivisty začaly sázet do vězení pro rušení veřejného klidu a pořádku.

Nejdál zašel berlínský senát. Má možnost zadržovat v preventivní vazbě aktivisty po dva dny. Nyní jeho černo-rudá koalice uvažuje až o pěti dnech. O tom, zda jde ještě o právní stát, se vede spor. Nápad aktivisty sázet do vězení už preventivně iniciativně prosazuje šéf německých policejních odborů Wendt. Dříve nebo později se přece něčeho dopustí, tudíž jejich předchozí pobyt v zadržovací vazbě tak vlastním přičiněním ospravedlní.

Uvědomělé menšiny přinesly pokrok

Do vězení před mnoha desítkami let sázely úřady předchůdce dnešních aktivistů. První průkopníky zeleného hnutí. Na počátku 70. let minulého století se připoutávali řetězy ke stromům příměstského lesa, jejž hodlala frankfurtská radnice vykácet a na vzniklé holině postavit další přistávací dráhu pro frankfurtské letiště.

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung připomíná, že bez radikálních protestů by v historii k žádoucím změnám sotva kdy vůbec došlo. Frankfurtští zelení sice výstavbě runwaye nezabránili, přesto otázku životního prostředí jako otázku samozřejmou pro rutinní politiku nakonec prosadili.

Poslední generace v Praze se sice nelepí k vozovkám, nicméně blokuje hlavní automobilové tahy, snažíc se prosadit plošné zavedení třicítky jako maximální rychlosti. Primátor Svoboda prohlásil na jejich adresu, že nějaká menšina nebude diktovat většině, maje tím patrně na mysli čtyřprocentní menšinu automobilistů, kteří osamoceni za volantem se po Praze pohybují dennodenně na čtyřech kolech.

Z dějin víme, že to byly vždy uvědomělé menšiny, které přinesly pokrok. Mávat jejich nepatrným podílem na celé společnosti je proto pošetilé a nepoučené. Otázkou pouze je, zda hnutí Poslední generace je tou uvědomělou menšinou. Zvíme to ale až od generací následujících. V tom je právě ono značné riziko.

