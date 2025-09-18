Koalice neví, jak hrát s dobrou kartou
Opoziční strany se snaží přesvědčit občany, že když jim dají hlas, bude druhý den levnější máslo, energie a bydlení. To je podle nich hlavní motivační apel, proč jít k volbám. Pravda je, že nic z toho se nestane ani 5. října, ani do Vánoc a pravděpodobně vůbec.
Vláda složená z ministrů za ANO, eventuálně SPD a Stačilo! by si zhurta nevyšlápla na zahraniční obchodní řetězce, zestátněním ČEZu by nezaručila snížení cen elektřiny a nepostavila by 200 tisíc dostupných bytů.
Babišovo hnutí ale může zvyšovat schodek malými dárečky typu: slevy na jízdném pro seniory, opětovného zavedení školkovného, daňové slevy pro pracující studenty či bezúročné novomanželské půjčky na první bydlení.
Trochu to pomůže lidem, kteří obtížně vycházejí se svým příjmem, ale naprosto nijak to nepohne se stagnující ekonomikou. Tu nepovzbudí ani sofistikovanější verze EET, zaklekávání na firmy kvůli daňovým únikům či chybně vyplněným hlášením.
Reálné a cinknuté sliby
Koalice Spolu, Starostové a Piráti se vcelku střízlivě drží teze, že nejvěcnější možný slib je vylepšování současného stavu. V rámci Evropské unie a s lehce upravenými parametry Green Dealu.
Žádná ze stran, které mají reálnou šanci dostat se do Sněmovny, nechce zvyšovat daně z příjmu fyzických osob, což by byl jediný relevantní nástroj k likvidaci strukturálního deficitu.
Výkřiky předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné(kandiduje za Stačilo!) a šéfa SPD Tomia Okamury (vede kandidátku hnutí ve Středočeském kraji), že zamezí odlivu kapitálu do zahraničí mají nulovou hodnotu. Neexistuje zákonný způsob, jak to v tržním hospodářství zařídit.
A stejně tak bude téměř nemožné vzepřít se zavedení emisních povolenek na pohonné hmoty a bydlení ETS II. Jedinou cestou bude snaha o jejich zastropování, eventuálně zavedení jednoduché a účinné kompenzace vyšších životních nákladů.
Nevyužité okno příležitosti
Nelze se divit, že tato holá fakta v předvolební kampani příliš neslyšíme. Zato z nepochopitelných důvodů lídři Spolu a především premiér Petr Fiala (ODS, kandiduje za Spolu) nevyužili situaci, kterou jim nabídli Rusové dronovým útokem na Polsko.
Vládě jde vyčítat spoustu věcí a nesplněných slibů, ale v zahraničněpolitické oblasti se ani o centimetr neodchýlila od narýsované linie.
Voliči hodnotili počínání sněmovních stran. Nejlepší známku dostaly ANO a SPD, nejhorší Piráti
Číst článek
Kdy jindy mohl šéf ODS ukázat sílu, rozhodnost a svaly než v okamžiku Putinova drzého testování připravenosti členských států NATO? Předseda vlády mohl přerušit kampaň, vystoupit ve veřejnoprávních médiích, svolat Bezpečnostní radu státu, zajet mezi vojáky.
Zkrátka projevit se jako vůdce země, která stojí pevně za svými spojenci a je plně odhodlaná bránit sebe i je. Místo toho se objevil jeden jeho nemastný neslaný příspěvek na sociálních sítích a ministryně obrany poslala do Polska tři vrtulníky sovětské výroby.
Fiala si zřejmě vyhodnotil, že lidé jsou unaveni válkou a handrkováním o procenta HDP na zbrojení. Asi ano, ale stejně tak se bojí o své rodiny a touží po bezpečí. Především voliči Spolu by nepochybně přivítali státníka, který v podobné situaci umí být razantní, neoblomný a statečný.
Prohospodařit nabídnuté okno příležitosti je projevem amatérismu. Vládní koalice a Piráti nemají moc karet v ruce, jimiž by voliče oslnili. A když je dostanou, nevědí, jak s nimi hrát.
Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku
