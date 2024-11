Koalice Spolu chce vyhrát. Měla by začít pravdomluvností

Je podepsáno a není to žádné překvapení. Předsedové ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vlastně nemají jinou možnost, než v objetí dokráčet ke sněmovním volbám v příštím roce. V trojbloku mají přece jen šanci uspět. Ale jakou? Podle průzkumů by koalice Spolu měla dosáhnout na druhé místo, avšak od vítězného hnutí ANO by ji mohlo dělit až 20 procent. Komentář Praha 16:30 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je potřeba dotáhnout to do konce. Jsem přesvědčen, že to zvládneme, řekl Fiala při podpisu memoranda | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala tvrdí, že současné rozložení sil je dočasné a zbývající rok může mnohé změnit.

Při podpisu memoranda o společné kandidatuře 28. října uvedl: „Hospodářství se zlepšuje, máme nejnižší nezaměstnanost, zbavili jsme se závislosti na Rusku, posilujeme naši obranu. Rozhýbali jsme pracovní trh, vrátili jsme naší zemi respekt v zahraničí. Je potřeba dotáhnout to do konce. Jsem přesvědčen, že to zvládneme.“

Prezident republiky Petr Pavel týž den na Pražském hradě nabádal, ať hledáme politiky, kteří „nabízejí životaschopné vize a mají konkrétní, fakty podložené plány k jejich naplňování, nikoli ty, kteří staví vzdušné zámky a vedou prázdné souboje“.

Není těžké rozklíčovat, že mezi ty první počítá aktuální vládnoucí garnituru. Mezi druhé opoziční lídry.

Kdo má máslo na hlavě?

Hlava státu také hovořila o odvaze. A právě ta Fialovu týmu, zdá se, s postupujícím časem ubývá. Je pochopitelné, že se nechce vzdávat tezí, na kterých postavil svůj úspěch, ale korekce by udělat měl. Přiznat barvu.

Pětikoalice vzala za své, Piráti nezvládli digitalizaci stavebního řízení a odešli. Máslo na hlavě ovšem neměl jen ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, leč celý kabinet a předně jeho šéf. Také tři ministerská křesla jsou zcela zbytná, jak potvrdil zrušený post ministra pro legislativu.

A slyšel snad někdo za poslední půlrok o Marku Ženíškovi, ministrovi pro vědu, výzkum a inovace? Návrh rozpočtu z dílny Zbyňka Stanjury částečně plave na vodě, příjmy budou zřejmě nižší, výdaje vyšší.

Pastí na příští vládu jde nazvat krácení dotací pro solárníky. O své peníze se budou soudit, a pokud vyhrají, platit bude až Stanjurův nástupce. Brnkáním na falešnou notu jsou i řeči o radikální změně parametrů Green Dealu nebo zvratu rozhodnutí o konci aut se spalovacími motory v roce 2035. K tomu není v Unii vůle.

Rusko není na kolenou

Petr Fiala a Jan Lipavský by též měli s otevřeným hledím mluvit o Rusku. Bezpochyby je to agresor, který brutálně přepadl suverénní Ukrajinu, zabíjí civilisty a nechává za sebou spoušť. Bohužel neplatí, že je na kolenou, izolované a na pokraji porážky.

Bude to zřejmě Putin, který si nadiktuje podmínky příměří. Narostlo mu sebevědomí, když na summit států BRICS do Kazaně dorazili představitelé třiceti zemí.

Dodejme, že nejde o žádný spolek vyděděnců, neboť do zmíněné skupiny patří kromě Ruska kupříkladu Čína, Brazílie, Indie nebo Jihoafrická republika. Celkově na tyto státy připadá 45 procent světové populace a 37 procent globálního hospodářského výkonu.

Těžko říct, jak dlouho bude Západ ochoten této síle čelit, v jakém materiálním a zbraňovém rozsahu. Petr Fiala a jeho kolegové by měli najít kuráž říkat lidem pravdu. Ve všech směrech. Možná nezvítězí, ale bude to fair.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku