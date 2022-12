Ani Fialova podaná ruka nemusí Praze zajistit klid

Naivita sice může být někdy roztomilá, ale do politiky se nehodí. „Od kozla čekat mléko do dížky a místo bobků – oříšky,“ říkají na její adresu Asiaté. Co jiného než naivita a vrchol neprofesionality od zástupců pražské koalice Spolu bylo vysnít si menšinovou vládu nad metropolí opřenou o těsnou většinu s opozičním hnutím ANO?

