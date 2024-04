V Jurečkově návrhu chybí možnost propuštění zaměstnance bez udání důvodu (ale s vydatným odstupným), což vadí ODS. Čerstvá místopředsedkyně strany Eva Decroix řekla, že ODS uvažuje o pozměňovacím návrhu a hledá pro něj podporu v celé sněmovně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Koaliční strany teď kazí vládnutí malichernými spory

Což se nedá přeložit jinak, než že mluví o jednání s hnutím ANO, když vynecháme Tomia Okamuru (SPD). Je na pováženou, že by ODS vůbec napadlo obejít ve sněmovně své koaliční partnery a spojit se při prosazení velmi sporného návrhu s hlavním politickým oponentem.

ANO se tomuto nápadu ústy předsedkyně poslaneckého klubu Aleny Schillerové vysmálo, hnutí přece nebude souhlasit s nepopulární výpovědí bez udání důvodu, ale ochotně se nabídlo do jiné koaliční nevěry.

To když Marian Jurečka začal mluvit o valorizaci daňové slevy na poplatníka, což je sice slib z vládního programového prohlášení, ale ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) návrhem s ohledem na miliardové dopady na státní rozpočet striktně odmítá.

V Česku hledáte jakoukoliv práci co nejdřív, v Dánsku tu nejlepší a pomůžou vám s tím, srovnává sociolog Číst článek

ANO vzkázalo lidovcům, že když si budou stát za svým, může být sleva zvýšena od ledna 2025, žádný problém. „I kdyby Stanjura na Skopečkovi jezdil,“ zavtipkovala si Schillerová na sociálních sítích.

Věcně je výpověď bez udání důvodu opravdu sporný institut, protože by jeho zavedení například po vzoru Dánska předpokládalo související velké investice a další změny na pracovním trhu.

Jurečkovy drobné opravy v zákoníku práce – mírné zkrácení výpovědní lhůty, naopak prodloužení lhůty zkušební, povinnost zaměstnavatelů držet dva roky pozici rodičům na rodičovské a další – pracovní trh nijak nerozhýbou ani neoslabí v Česku silnou ochranu zaměstnanců.

Ještě mnoho před sebou

A i tahle bezzubá změna se stala pro koalici záminkou pro další veřejný spor. Jak bude vláda Petra Fialy fungovat zbylých 18 měsíců do příštích sněmovních voleb?

Okopávání kotníků bylo vidět jen v posledních dnech kolem nápadu rušit některá ministerstva, privatizace státních firem, zmíněného zákoníku práce i daní. Jako by koaliční strany, dosud v zásadě ve vládnutí soudržné, začaly myslet v první řadě na vlastní výsledek ve volbách do Evropského parlamentu za pár týdnů, a ještě víc na podzim s volbami krajskými a do třetiny Senátu.

O důchodech bez opozice. Zástupci ANO na jednání o penzijní reformě s Jurečkou na Hrad nepřijdou Číst článek

Přitom ze svého programu a z věcí, které Česko potřebuje zlepšit v příštích měsících kvůli konkurenceschopnosti, životní úrovni nebo fungování státu, toho má vláda ještě mnoho před sebou.

I v dalších dvou rozpočtech musí krotit zadlužení státu, dotáhnout tendr na dostavbu Dukovan i změny v penzích, taky digitalizaci, investovat do bezpečnosti, starat se o prioritní vzdělávání, zlepšit dostupnost specializované zdravotní péče i bydlení, jednat se zemědělci, držet podporu Ukrajině a vůbec aktivní zahraniční politiku a tak dál a tak dál.

Od této práce se nedá napůl utéct do permanentní předvolební kampaně, brát si v ní za rukojmí vážné věci k řešení a pošilhávat po účelových spojenectvích s hnutím ANO. Určitě se nedá takhle švindlovat beztrestně.

Autor je šéfredaktor deníku Právo