V hnutí ANO je člověk buď sluha, nebo nepřítel, konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Právě on spolu s primátorem Ostravy Tomášem Macurou momentálně spadají do druhé kategorie. I když to v tuto chvíli není konstatování úplně přesné. Macura už řady hnutí ANO opustil. Komentář Praha 6:29 21. února 2023

Zdůvodnil to tím, že se názorově rozchází s jeho dalším směřováním. Takže je už vnějším nepřítelem. Ivo Vondrák „pouze“ rezignoval na post místopředsedy hnutí a jeho členem zatím zůstává. Do role nepřítele oba dva jmenovaní vpluli postupně.

Petr Hartman: Postupná proměna primátora Macury ze sluhy hnutí ANO v jeho nepřítele

Už řadu let je zřejmé, že jejich pohled na svět se ne vždy shodoval s tím, jaký prezentuje šéf ANO Andrej Babiš. Jejich nesoulad vyvrcholil v době prezidentské volby. Vondrák s Macurou v ní otevřeně podpořili Petra Pavla. O Andreji Babišovi se vyjadřovali jako o nevhodném kandidátovi na prezidenta a jeho volbu nedoporučovali.

Byť jsou to velmi výrazní reprezentanti hnutí v moravskoslezském regionu, neměla jejich slova na výsledek prezidentských voleb zásadní vliv. Na severu Moravy totiž Andrej Babiš přesvědčivě zvítězil, byť celkově naopak utrpěl drtivou porážku.

Budoucnost

Přesto není překvapením, že aktivity Vondráka s Macurou vyvolaly uvnitř ANO nevoli. Z lidí, kteří dlouhá léta byli velmi úspěšnými reprezentanty hnutí, se podle očekávání stali nepřátelé. V logice výroku Ivo Vondráka tak postupně prošli proměnou ze sluhy v nepřítele.

Tomáš Macura by neměl být překvapen, že hnutí ANO nemá zájem na tom, aby zůstal v čele Ostravy. Pochopitelně ho z postu primátora odvolat nemůže. K tomu je potřeba většina hlasů zastupitelů. Ani uvnitř klubu ANO na ostravské radnici nepanuje jednotný názor. Takže momentálně neexistuje většina, která by Macuru z této funkce odvolala.

Neznamená to, že se postupně nemůže vytvořit. Prakticky každá politická strana nebo hnutí by v této situaci reagovaly podobně. To znamená, že by se snažily vyvíjet tlak na své členy v regionu, aby nepřítele z důležité pozice vystrnadili.

V případě ostravské organizace ANO tak nelze vyloučit odchod jejich některých členů. Konkrétně těch, kteří by i nadále rádi viděli v čele Ostravy Tomáše Macuru. Na jejich počtu a také na postoji ostatních koaličních partnerů bude záležet, zda Macura post primátora uhájí.

Pokud se mu to podaří, neznamená to, že by se vedení ANO s tím smířilo. Má různé možnosti, jak vnutit svým členům na severu Moravy, aby přestali Macuru podporovat. Jeho budoucnost tak závisí nejenom na postoji ostravských zastupitelů za ANO, ale také těch ostatních.

Teoreticky může vzniknout i koalice podporující v primátorském křesle Macuru bez hnutí ANO. Její skládání bez případných odpadlíků z tohoto hnutí by však bylo poněkud komplikované.

Takže v tuto chvíli se hraje také o to, kolik lidí zůstane v zastupitelském klubu ANO. Čím více jich bude, tím složitější bude pro Tomáše Macuru primátorské křeslo uhájit.

Audio si můžete poslechnout nahoře v článku. Autor je komentátor Českého rozhlasu.