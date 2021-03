Německou AfD prosákla krajní pravice z východu

Ještě to není oficiální, ale už je to pravda. Spolkový úřad na ochranu ústavy neboli domácí kontrarozvědka zařadil stranu Alternativa pro Německo (AfD) do kategorie „podezřelý případ“, takže by už mohla sledovat ne její jednotlivé členy či akce, ale stranu jako celek, což se AfD u soudu prozatím podařilo odvrátit.

Komentář Praha 6:29 11. března 2021