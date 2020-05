Kdo zatápí německé vládě kvůli koronaviru

Až dosud se německá kancléřka, stejně jako řada jejích evropských kolegů, mohla těšit velice široké podpoře veřejnosti a vládnoucí křesťanští demokraté se v průzkumech vyhoupli ke 40procentní hranici. Ale v situacích, jakou představuje nynější pandemie koronaviru, mnohé záleží na stupni důvěry občanů v ty, kteří právě řídí zemi. Komentář Praha 6:29 19. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kritika a pochybnosti, zda přijatá opatření nebyla příliš přehnaná, se ozývaly v Německu, stejně jako jinde, i v minulých týdnech. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Touto jistotou se rozhodl razantně otřást vrchní rada Stephan Kohn z ministerstva vnitra, kde má na starosti fungování kritické infrastruktury. Když jeho zpráva, kterou rozeslal nejen svým nadřízeným, ale i úřadům všech zemských vlád, pronikla do médií, zapůsobila jako kámen vržený na vodní hladinu.

Rada Kohn tvrdí, že dosud přijatá opatření vyvolala více škody než užitku, a použil na úředníka nezvykle silný výraz alarmismus. Jeho hlavní argumenty jsou dva: celosvětově je počet úmrtí za současné pandemie řádově nižší než počet obětí vlny chřipky z pomezí let 2017/18 a že kvůli soustředění péče na pacienty s koronavirem byli zanedbáni pacienti například s onkologickou či kardiologickou diagnózou.

Kritika a pochybnosti, zda přijatá opatření nebyla příliš přehnaná, se ozývaly v Německu, stejně jako jinde, i v minulých týdnech. Ale zpráva vyššího ministerského úředníka, jejíž kratší verze má takřka sto stran, má mnohem silnější dopad, zvláště když se odvolává na konzultace s desítkou expertů.

Vedlejší škody

Kdo ale sepíše takto potenciálně výbušný dokument, který rozešle tak, že je velice pravděpodobné, že pronikne na veřejnost, musí počítat s tím, že i on sám bude podroben veřejnému zkoumání.

Proto se brzy vynořily kuriozity z Kohnova životopisu, jako například to, že svého času kandidoval na předsedu sociálních demokratů a že v celostranickém hlasování získal pouze jediný hlas, ten svůj.

Mnohem důležitější než tato epizoda byly námitky týkající se služebního postupu a odbornosti. Šéf rezortu vnitra Horst Seehofer konstatoval, že každý má samozřejmě právo na svobodu vyjadřování, ale že zároveň nelze dokument, který nebyl vedením ministerstva schválen, rozesílat jako oficiální jiným institucím. Co se týče odbornosti, Kohnova zpráva se odvolává na konzultaci desítky expertů, mezi nimiž však scházejí odborníci na virologii a epidemiologii.

To ještě nemusí znamenat, že varovný dokument vrchního ministerského rady lze šmahem odmítnout. Například šéf spolkové lékařské komory Klaus Reinhardt na dotaz, jak vysoké mohou být „vedlejší škody“ v důsledku dosud přijatých opatření proti pandemii, opatrně opáčil, že v tuto chvíli nelze dát žádnou seriózní odpověď.

To ponechává otevřené dveře jak k závěru, že třaskavá analýza Stephana Kohna nesedí na zcela spolehlivých základech, tak také k tomu, že následující vývoj obavy z přehnaných opatření potvrdí. To by znamenalo velké škody pro Německo a škaredou skvrnu na závěru kariéry kancléřky Angely Merkelové.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR