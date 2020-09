Biden před Trumpovou léčkou zákona a pořádku

Do prezidentského finále ve Spojených státech zbývají dva měsíce a v průzkumech se ukazuje nový trend. Ještě před několika týdny si stratégové kampaně Joea Bidena mohli mnout ruce. Jak celkové výsledky, tak skóre v klíčových státech, kde se obvykle rozhoduje o vítězi amerických prezidentských voleb, vyznívaly v průzkumech jednoznačně ve prospěch bývalého viceprezidenta. Komentář Praha 20:38 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ještě před několika týdny si stratégové kampaně Joea Bidena mohli mnout ruce | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Teď se náskok tenčí, a to ze dvou důvodů. První příliš nepřekvapuje, ale druhý by měl vyzyvatele zneklidňovat. A hlavně nutit zvažovat, s čím a jak napříště oslovovat voliče.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Adama Černého

V prvním případě se ukazuje obvyklý jev, že v závěru volební kampaně se odstup mezi kandidáty republikánů a demokratů zpravidla zmenšuje. Druhý je pro letošní finále specifický. Do popředí se prosazuje téma kriminality, bezpečnosti, kde se úspěšněji prezentuje Donald Trump se svou verzí politiky „zákona a pořádku“.

A co je možná ještě důležitější, téma pouličních demonstrací v amerických městech, kde propukly protesty po zabití občanů černé pleti a kde tyto protesty nezřídka provázelo násilí a loupení, takřka úplně vytlačilo téma, které je pro Spojené státy jako takové mnohem podstatnější. Je to téma koronavirové krize, a to včetně jejích ekonomických dopadů.

Čas a místo střetu

Bouře s rasovým a sociálním podtextem v amerických městech už tady byly. Nejčastěji je připomínáno „horké léto 1968“, na kterém se vymezil a nakonec s ním také uspěl, tehdejší republikánský kandidát Richard Nixon.

Ale letošní pandemie covidu-19 ve Spojených státech představuje něco nebývalého. V zemi, kde žije kolem čtyř procent obyvatel zeměkoule, se počet registrovaných případů nákazy pohybuje mezi jednou pětinou až čtvrtinou všech případů na celém světě.

Odpovědnost za tento dramatický stav nese jednoznačně současná vláda v čele s Donaldem Trumpem. A dokud se toto téma drželo v centru veřejné pozornosti, prezident v soutěži s vyzyvatelem (podle všech průzkumů) zaostával. Teď ho ale vytlačuje debata o pouličních protestech, kde se prezident může ukazovat jako obhájce „zákona a pořádku“, zatímco demokratický kandidát se nechává vlákat do nebezpečné léčky.

Vlivný republikán Snyder podpořil demokrata Bidena ve volbách. O Trumpovi napsal, že vede v hrubosti Číst článek

Protože, když se Joe Biden k voličům obrací s řečnickou otázkou „Copak já vypadám jako radikální socialista, který je shovívavý k pouličním násilnostem?“, odkazuje sice na svou letitou pověst umírněného politika, ale dostává se zároveň do defenzivy.

Ve Washingtonu ale často v politice platí, že kdo musí vysvětlovat, prohrává. A bývalý viceprezident se to přichází objasnit v pro něj nevýhodné době závěru kampaně, a v pro něj nevýhodné oblasti.

Pokud nechce promrhat předešlý náskok, měl by se držet základního strategického pravidla: úspěch se přiklání k tomu, kdo dokáže stanovit čas a místo střetu. Pokud Joe Biden nevrátí do hry téma pandemie koronaviru, mohou se jeho letní nadějné prezidentské vyhlídky rozplynout.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR