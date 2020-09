Vojtěch svou rezignací nepřekvapil, jako ministr byl pouhým spotřebním zbožím

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO odstoupil ze své funkce. Oznámil to na pondělní tiskové konferenci. Premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO už předal rezignaci. Vojtěch zároveň řekl, že chce vytvořit prostor pro řešení epidemie. Komentář Praha 11:27 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch oznámil v pondělí svou rezignaci na post ministra zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejde o nijak překvapivý krok. Pochopitelně, nedalo se čekat, že Vojtěch rezignuje zrovna v pondělí ráno, ale bylo jen otázkou času, kdy k tomuto oznámení dojde. Situace kolem koronavirové nákazy se vyvíjí nepříznivě a během posledních měsíců jsme byli svědky různých kontroverzních rozhodnutí. Adam Vojtěch byl navíc fackovacím panákem, který údajně mohl za některé věci, za něž ve skutečnosti vinu nenesl. Ukazovalo se, že není schopný si obhájit nebo prosadit svůj názor. Jeho pozice tedy nebyla dlouhodobě pevná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Petra Hartmanna o rezignaci Adama Vojtěcha (za ANO) na post ministra zdravotnictví

Nelze však očekávat, že by Vojtěchovo odstoupení mělo nějaký zásadní dopad. Důvod je jasný - Adam Vojtěch byl ministrem, který de facto sloužil jako převodový nástroj názorů a požadavků premiéra Andreje Babiše.

Zásadně ovlivněno by ani nemělo být to, jak se bude aktuální situace vyvíjet a řešit. Vojtěch je v podstatě pouhým obětním beránkem. Ministři jsou v podobných chvílích jako spotřební zboží - poslouží, spousta věcí se na ně svede a premiér se následně vyplete z mnoha problémů. A tak to bude pokračovat dál.

Nouzová situace

‚Chci dát prostor pro řešení epidemie.‘ Ministr Vojtěch rezignoval na funkci ministra zdravotnictví Číst článek

K situaci se v pondělí večer vyjádří i sám Babiš. Můžeme čekat zdůvodnění, že Vojtěch dělal spoustu věcí dobře, některé věci se ale nepovedly a je přirozené, že vyvodil osobní odpovědnost. V této hektické době však není možné, aby byl post dlouhodobě neobsazen a dá se očekávat, že se zároveň dozvíme i jméno nástupce.

Je také nepravděpodobné, že by post připadl někomu jinému, než člověku vybraným hnutím ANO. Sociální demokracie nejspíš neoplývají touhou post obsadit, zvlášť pak v době koronakrize, kdy se strana přesvědčila, že své názory prosazuje velmi obtížně.

Můžeme nyní spekulovat pouze o tom, jestli po rozporech Adama Vojtěcha s Romanem Prymulou nebude právě druhý jmenovaný tím, komu funkce připadne. Premiér Prymulovi o odchodu z ministerstva zdravotnictví prakticky vytvořil umělou funkci a jeho přítomnost si tím zachoval pro případ nouze. Ta, která přichází nyní. Právě Prymula by tak měl být jedním z hlavních favoritů a tváří, které se budou s pozicí Vojtěchova nástupce skloňovat.