Kreml se chystá na válku a trestá nespokojenost lidí s režimem

„Pentagon začal rozpracovávat novou strategii války proti Ruské federaci. Podstata operace spočívá v aktivním využití protestního a destabilizačního potenciálu páté kolony. Zároveň s využitím páté kolony nespokojené s režimem plánuje Pentagon bodové údery na nejdůležitější objekty na území Ruska s použitím vysoce přesných zbraní." Komentář Praha 6:29 10. března 2019

Toto nebyl citát z českých prokremelských webů, ale přímo od zdroje, z nedávného projevu náčelníka generálního štábu armády Valerije Gerasimova, jenž je znám jako generál, který uvedl do oběhu pojem hybridní válka. USA existenci podobného plánu popřely.

Uznávaný ruský vojenský expert Pavel Felgengauer ke Gerasimovovu projevu řekl, že jde o zdůvodnění případného použití armády pro potlačení protestů uvnitř Ruska. Felgengauer ironicky dodal, že „to Američani všechno zorganizovali, aby připravili náhlý útok. Jakékoli protesty uvnitř Ruska mohou být kvalifikovány jako americká agrese“.

Podle experta však hlavní smysl projevu, který navazoval na nedávné poselství prezidenta Vladimira Putina, je jiný: „Musíme se připravovat na válku. My budeme válčit s Amerikou a Amerika s námi. To je nejdůležitější pro zemi. A válka se blíží.“

Okamžitě mazat informace

Felgengauer připomněl, že od roku 2004 vydalo Putinovo vedení na zbrojení bilion dolarů. Expert soudí, že nebude možné se vyhnout lokálním proxy válkám a vážnější válce Ruska proti Ukrajině, než kterou vede teď.

Ve čtvrtek schválila Státní duma nový zákon, který trestá „šíření v informačně telekomunikačních sítích včetně sítě internet informace, která neslušnou formou, jež uráží lidskou důstojnost a veřejnou mravnost, vyjadřuje zjevnou neúctu vůči společnosti, státu, oficiálním státním symbolům Ruské federace, ústavě Ruské federace nebo orgánům, které vykonávají státní moc v Ruské federaci“.

Státní dozorový orgán Roskomnadzor bude hlídat, zda majitelé serverů smazali takto označenou informaci během 24 hodin od okamžiku udání. V opačném případě budou servery zablokovány.

Pokud rozmístí na sítích informaci, která bude státem vyhodnocena jako závadná v souladu se zmíněným zákonem, fyzická osoba, bude to považováno za výtržnictví. Za první vstup během roku bude uložen trest v rozmezí od 30 do 100 tisíc rublů, za druhý vstup během roku 100 až 200 tisíc rublů nebo vězení na dobu do 15 dnů, za další vstupy pak pokuta ve výši 200 až 300 tisíc rublů nebo vězení.

Den předtím schválila Státní duma další zákon, který trestá zveřejnění fake news na internetu. Noviny, rozhlasové a televizní stanice nejsou zákonem dotčeny, protože drtivou většinou šíří informaci schválenou režimem včetně prokázaných lží. Média mají povinnost mazat informaci, kterou generální prokuratura a Roskomnadzor vyhodnotí jako závadnou, okamžitě.

V kombinaci s přípravami na válku to dává smysl. Nespokojenost s režimem se bude ještě více trestat.