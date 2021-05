Za ruský extremismus a zabíjení může Západ, tvrdí Kreml

Rusko v uplynulých dnech prožívalo masakr v budově gymnázia v hlavním městě Tatarstánu Kazani. Osamělý střelec zabil sedm dětí a dva dospělé. Země je v šoku. A už jsou slyšet názory, kdo za to může a co je třeba udělat, aby se to neopakovalo.

