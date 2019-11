Kreml míří back in the U.S.S.R. Ale není to od Beatles

„Když existoval SSSR, ve všech zemích východní Evropy studovali ruštinu, protože to bylo výhodné. Poté co se SSSR rozpustil, zájem o jazyk začal upadat. A tento úpadek se uměle povzbuzuje, protože z nás mají obavy,“ prohlásil Putin na shromáždění, kde také zaznělo, že jazyk je účinnou zbraní Ruské federace v zahraničí.

Putinův projev je v nezávislé části společnosti nahlížen ze tří úhlů. Za prvé se citují jeho „zásluhy“ o kultivovanou ruštinu, protože to byl právě on, kdo v úřadu hlavy státu začal používat v oficiálních projevech žargon kriminální galerky. Za druhé se vypočítává, že Stalin poté, co se začal věnovat otázkám jazykovědy, žil už jen necelé tři roky. Ale hlavní je třetí bod, kterým je stále zřejmější návrat do atmosféry SSSR, který propagují mocenské špičky.

Vrací se systém státních příkazů a zákazů. Již působí zákon, který umožňuje Kremlu odříznout Rusko od světového internetu. Před několika dny zakázal ruský nejvyšší soud hnutí Za lidská práva, které existovalo od roku 1997. Předtím bylo hnutí označeno za zahraničního agenta.

Náš socík je posvátný

Ruští uživatelé mobilních telefonů mohou přijít o zařízení firmy Apple. Státní duma totiž v prvním čtení přijala zákon, podle něhož všechny mobily v Rusku musí mít povinně nainstalován ruský software. Bude-li zákon schválen, začne působit od července příštího roku a dostane se do rozporu s firemní politikou Apple.

Sovětské doby připomněl také čerstvý výrok čečenského vládce Ramzana Kadyrova, který citovala BBC. Když hovořil o nutnosti trestat lidi, které označil za nactiutrhače, prý řekl: „Ty, kteří narušují pospolitost mezi lidmi, šíří drby, rozkol, když ty nezastavíme, když je nebudeme zabíjet, zavírat do basy, strašit, nic z toho nebude.“ Putinův mluvčí odmítl tento výrok komentovat, protože ho prý neslyšel. Kadyrovův mluvčí obvinil BBC, že neumí čečensky a že jde o výmysl. Původní výrok však neposkytl.

Jako třešnička na neosovětském dortu vypadá další parlamentní schválení zákona v prvním čtení. Duma míří k renesanci výrazné sovětské dominanty – záchytek pro opilce. Při podrobnějším hledání se pohyb „ in the U.S.S.R“ dá doložit i dalšími detaily. Čím víc stárne vládnoucí skupina, tím větší nostalgii má vůči svému sovětskému mládí.

Publicista Ivan Davydov k úpravám dějin, které tento proces doprovázejí, napsal: „Žádné oběti nebyly. Bylo tady vítězství ve válce, byl šťastný Sovětský svaz s družbou národů, byla nezpochybnitelná láska obšťastněných zemí východního bloku k Velkému bratrovi, a nic jiného neexistovalo. Jde o symbol nové víry, o který nesmí nikdo vést spory. Toto krédo lze zformulovat slovy: Náš socík je posvátný!“

Autor je komentátor Práva