Po potlačení protestů rostou Kremlu svaly navenek

Dvakrát v závěru ledna a jednou na začátku února se v Rusku konaly masové protesty proti politice Vladimira Putina. Výsledkem bylo brutální potlačení, zadržení přibližně 12 tisíc lidí a odsouzení k trestu odnětí svobody až do měsíce. Hlavní symbol protiputinského hnutí Alexej Navalnyj je ve vězení a má tam strávit 2 roky a 8 měsíců. Nic nehnulo s mocenskou převahou režimu. Komentář Praha 6:31 20. února 2021

Nejbližší Navalného spolupracovníci jsou buď v domácím vězení, nebo v emigraci. Síť Navalného štábů po celém Rusku je ochromena. Šéf štábů Leonid Volkov ze zahraničí vyzval k akci na Valentýna. Lidé měli svítit mobily, baterkami nebo svíčkami a umisťovat příslušné obrázky na sociální sítě.

Režim ze setrvačnosti rozjel zastrašovací kampaň. Některým aktivistům doručila policie písemné varování, že v případě svícení baterkou dne 14. února budou trestně stíháni jako extremisté.

Ale pak někomu nahoře nejspíše došlo, že jdou s kanónem na vrabce. Nevelkému množství lidí, kteří přece jen vyšli ven a svítili, se nestalo nic.

Zastrašit Evropskou unii

Putinův režim při vědomí, že jeho svaly zafungovaly dobře doma, je začal předvádět Evropě. Vztah Kremlu k EU je jiný než k USA a Číně. Uznává pouze hrubou sílu, tudíž tyto dvě mocnosti respektuje.

Evropskou unii vnímá jako semeniště pohodlných, líných a zbabělých lidí a politiků, které je možné koupit. Není divu, má přece německého exkancléře Gerharda Schrödera, který v Rusku prosperuje z vysokých odměn.

K upevnění tohoto názoru přispěla návštěva Josepa Borrella v Moskvě. Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se tam choval jako intouš v doupěti galerky. Už během jeho návštěvy začal útok Kremlu proti Evropské unii. Byli vykázáni tři diplomaté unijních zemí a pak ministr zahraničí Sergej Lavrov zahájil sérii nepřátelských výroků.

Nejdříve prohlásil, že Rusko je připraveno zrušit vztahy s Evropskou unií. Mírnil to následně Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, který zdůraznil, že se to může stát pouze v případě nepřípustného chování Unie vůči Ruské federaci. Jenže Lavrov vzápětí navázal, že Evropská unie vědomě a v průběhu mnoha let, jmenovitě po událostech na Ukrajině v roce 2014, míří ke zpřetrhání vztahů s Ruskem.

Evropský soud pro lidská práva pak vyzval Rusko, aby okamžitě propustilo Navalného. Je totiž ve vězení v kauze, kterou u tohoto soudu v roce 2017 vyhrál s tím, že rozsudek ruských soudů byl svévolný a neodůvodněný. Reakce ruské strany na tuto výzvu? Je to v rozporu s ruskými zákony a mezinárodním právem, vměšování do ruské justice, bude to mít katastrofální důsledky, uvedlo ministerstvo zahraničí.

Kreml zjevně chce Evropskou unii zastrašit. Nyní se čeká na sankce, které Evropská unie vyhlásí kvůli Navalného odsouzení. Pokud nebudou mířit osobně na majetek Putinova nejbližšího okolí, utvrdí to Kreml v jistotě, že Unie je pouhý spolek měkkýšů.

