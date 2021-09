Josif Stalin byl velký vůdce. Myslí si to podle průzkumu agentury Levada Center z letošního června (agentura je ocejchována Kremlem jako cizí agent) 56 procent respondentů. Opačný názor má 14 procent dotázaných. Není proto divu, že varování „Na Stalina nesahat!“ zaznělo v minulých dnech z horních pater kremelského establishmentu. Jako amplion posloužil ministr zahraničí Sergej Lavrov. Komentář Praha 6:30 4. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha Stalina | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Útoky na Stalina jako na hlavního zloducha, házení na jednu hromadu všechno, co udělal před válkou, během války a po válce, to je přece součást stále stejného ataku na naši minulost, na výsledky druhé světové války,“ řekl Lavrov.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Na Stalina nesahat, varuje Kreml ústy ministra zahraničí

Dokonce i v současném Rusku, které se nemůže pochlubit aktivním odporem proti podobným pokusům přehodnotit minulost, vyvolala tato slova nesouhlasné reakce. Lavrov se k tomu o pár dnů později vrátil a řekl:

„V podstatě jsem pověděl následující: Ti, kteří žádají, abychom vnímali Stalina jako absolutní zlo, kteří žádají, abychom hodnotili jeho a Hitlera jako jediné viníky druhé světové války, hodlají postavit naši zemi na roveň těch, kteří si dali za cíl podrobit Evropu, ale my jsme tu Evropu zachránili před uchvácením a zničením, a zachránili jsme mnohé národy. A to jsem pověděl v tom smyslu, že tuhletu linii využívají ti, kteří chtějí brzdit naši zemi a kteří nás chtějí oslabit.“

Největší geopolitická katastrofa

Fakt, že v Rusku v uplynulých letech vznikly desítky nových Stalinových pomníků a že tento proces pokračuje, Lavrovova slova nijak neovlivní. Spíše budování těchto artefaktů povzbudí. Ministr se ale nezastavil a pokračoval výrokem o ruských sportovcích, který by pasoval přesně do dob Stalinovy paranoie, která tehdy zachvátila Sovětský svaz:

„Nemohu vyloučit, že stejně jako Američané unášejí ty, které z něčeho podezřívají, a to po celém světě, a pak je protizákonně transportují na své území. Budou používat podobné metody pro potrestání sportovců, kteří měli pozitivní dopingový test a které Američané pokládají za ohrožení svých zájmů na mezinárodních soutěžích.“

Lavrov je pouze věrným služebníkem prezidenta Vladimira Putina, který se zase před pár dny veřejně zasnil, že kdyby dodnes existovalo Ruské impérium, mělo by už 500 milionů obyvatel. A on by byl carem, chtělo by se dodat.

K Putinovu známému výroku, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století, by se tak měl přidat dovětek, že sem patří i zánik carského Ruska.

Prokremelský politolog Sergej Markov Putinovy myšlenky okomentoval takto: „Joe Biden je chudák, 78 let, nutí ho, aby byl prezidentem Spojených států. Jako Leonida Iljiče Brežněva. Biden má skutečně prvky demence, i když se říká, že to je Alzheimer. Je jasné, že nemá všech pět pohromadě, zatímco Vladimir Vladimirovič Putin je ve vynikající fyzické a intelektuální kondici.“

A takhle se v této zemi plné jaderných zbraní žije.

Autor je komentátor serveru Novinky.cz