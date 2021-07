Putin, Vrbětice a nepřátelský národ

Vladimir Putin měl ve středu tradiční televizní představení s názvem Přímá linka. Plní během ní přání těch, kteří byli vybráni, aby mu položili otázku nebo si postěžovali. Nás ale více zajímá nepřímá odpověď ruského prezidenta na otázku, proč se Česko dostalo na seznam států nepřátelských vůči Ruské federaci. Komentář Praha 6:35 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Sergei Savostyanov | Zdroj: ČTK/AP

Jedna z otázek totiž zněla, proč není na tomto seznamu Ukrajina, kterou kremelská propaganda vykresluje tak, že by tam byla z tohoto hlediska přirozená.

Putin odpověděl: „Protože si nemyslím, že ukrajinský lid je vůči nám nepřátelský. Už jsem mnohokrát říkal a mohu to zopakovat znovu - mám za to, že Ukrajinci a Rusové jsou dokonce jeden a týž národ… Ale vedení Ukrajiny, dnešní vedení dnešní Ukrajiny, je vůči nám zjevně nepřátelské.“

Seznam států nepřátelských vůči Rusku, který byl jako naplnění Putinova výnosu vydán 13. května 2021 coby nařízení ruské vlády číslo 1230-r, obsahuje dva státy: USA a Českou republiku. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že Kreml tento seznam rozšiřovat neplánuje. „Je to soupis států, které skutečně překračují hranice rozumu v nepřátelském postoji vůči Ruské federaci,“ uvedl mluvčí.

Z těchto výroků vyplývá kremelská pozice, že Česko tyto hranice rozumu překročilo. A že na rozdíl od ukrajinského lidu, který je podle Putina totéž co ruský, je český národ zjevně totéž co české vedení. Tedy je Česko skrz naskrz nepřátelské.

Rusko bojuje za svou budoucnost

Potvrzení tohoto postoje přišlo z Moskvy hned ráno po Putinově Přímé lince. Kreml odmítl požadavek České republiky na kompenzaci ztrát způsobených výbuchy ve Vrběticích, které podle Prahy zavinila ruská vojenská rozvědka GRU. Mluvčí ministerstva zahraničí Marie Zacharovová řekla, že české požadavky jsou nepřijatelné.

„Náš verdikt je jednoduchý. Praha se zamotala do svých verzí, zamotala se do vlastních zájmů, protože to nemá nic společného s národními zájmy. A pak se už jen přepojila na vytváření mytologie a nastolování vlastních fantazií, které vydává za fakta,“ řekla Zacharovová.

Jako jeden z důvodů ruského odmítnutí uvedla, že samotné české vedení není jednotné, co se týče verzí a vyhodnocení událostí ve Vrběticích.

Střelivo pro tuto salvu dodali Kremlu dva čeští státní činitelé. Především to byl prezident Miloš Zeman a zpočátku rovněž ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ta však později svůj postoj změnila, kdežto Zeman zůstal až do konce věrný kremelskému příběhu o několika verzích vrbětických výbuchů, který naopak zásadně odmítla česká vláda.

Putin v odpovědi, zdali byl svět na hraně třetí světové války, když nedávno ruské síly v Černém moři zaútočily na britskou válečnou loď, uvedl, že Rusko bojuje na svém území za svou budoucnost, a proto je v právu.

Vrbětice ovšem v Rusku nejsou. Ale kdoví, třeba Putin, který považuje Ukrajince za Rusy, má stejně tak Česko za ruskou zónu.

Autor je komentátor serveru novinky.cz