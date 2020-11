Putinův režim dál omezuje svobodu volby, poslanci posoudí návrh o zákazu sociálních sítí

Režim Vladimira Putina v Rusku sám sebe prezentuje jako staršího bratra režimu Alexandra Lukašenka v Bělorusku, ale jednu věc si starší sourozenec přece jen opsal od mladšího. Běloruské několikadenní volby s chabou kontrolou hlasovacích lístků se vyskytly dříve, než podobnou praxi zavedli ruští zákonodárci. Ale Putin v poslední době přišel také s originálními překážkami pro svobodu volby. Komentář Praha 7:43 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby v Rusku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Příslušné návrhy zákonů jsou v dolní komoře parlamentu, Státní dumě. Jeden z nich se týká státní kontroly a povolování nestátní lektorské činnosti. V důvodové zprávě stojí následující:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Putinův režim dál omezuje svobodu volby

„Absence příslušné právní regulace vytváří předpoklady pro nekontrolovanou realizaci protiruskými silami ve školském prostředí pod rouškou osvětové činnosti široké škály propagandistických opatření včetně těch, která jsou podporována ze zahraničí a mají za cíl diskreditaci státní politiky uskutečňované v Ruské federaci, přehodnocení dějin a podkopání ústavního zřízení.“

Poslanci také posoudí návrh zakázat v Rusku Facebook, YouTube či Twitter. Toto přání vzniklo z nespokojenosti vrchního kremelského propagandisty Vladimira Solovjova, že jeho pořad již není v topu YouTube. Bylo to interpretováno jako diskriminace a rusofobie. Ruská obdoba Facebooku, síť VKontaktě, je přitom známa jako aktivně spolupracující s ruskými tajnými službami, které stíhají uživatele na základě jejich činnosti na síti.

Jednotné Rusko

Jestliže však tato opatření ruského státu selžou a nějaká závadová osoba bude chtít kandidovat ve volbách, je tomu, viděno očima současného režimu, třeba zamezit.

K tomuto účelu je určen návrh zákona, kterým by se zavedl pojem „kandidát, který plní funkci zahraničního agenta“. To by ovšem nebylo všechno. Tento typ nepřijatelného kandidáta by doplnil další živel, a sice „kandidát, který je přidružen ke kandidátovi, který plní funkci zahraničního agenta“.

Nejedlý je v Rusku vnímán jako nástroj na ovládání Zemana, říká k jeho cestě za Putinem diplomat Kolář Číst článek

Jako zahraniční agent má být onálepkována „fyzická osoba, která provádí politickou činnost nebo shromažďování vojenskotechnických informací a dostává peníze nebo jinou pomoc ze zahraničí“. Bude mít zákaz práce ve státní správě či samosprávě.

Ruský publicista Ivan Davydov k tomu poznamenal: „Bude si tedy muset dát na čelo cejch nepřítele lidu a na bundu našít žlutou hvězdu. Asociace s diskriminačními praktikami dvou nejstrašnějších totalitních režimů minulého století je zjevná a především přesná.“

Podle Davydova po přijetí zmíněných zákonů budou volby v Rusku zlikvidovány. „Sterilní procedura, jíž se budou smět zúčastnit jen prověření jedinci, přestane mít byť vzdálenou podobu voleb. I když jistá volba tady samozřejmě bude. Můžeš hlasovat pro Jednotné Rusko, ale můžeš taky hlasovat pro Jednotné Rusko. A když si nevybereš, můžeš hlasovat pro Jednotné Rusko,“ uzavírá sarkasticky Ivan Davydov.

Autor je komentátor serveru novinky.cz