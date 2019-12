Putin vnímá hození plastovým kelímkem jako první krok ke vzpouře

Prezident Vladimir Putin byl v úterý v Paříži na setkání normandské čtyřky do třetí hodiny ranní moskevského času. Týž den proběhlo plánované setkání Putina s jeho Radou pro lidská práva, které nedávno vyměnil předsedu, vyhodil čtyři příliš aktivní členy a pátá členka odešla dobrovolně. Komentář Praha / Paříž 6:29 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Putin v projevu na investičním fóru v Moskvě | Foto: Pool | Zdroj: Reuters

Putin byl toho dne poněkud neklidný. Profesor politologie Valerij Solověj, který se často odvolává na interní zdroje v Kremlu, uvedl, že prezident byl podrážděn neúspěchem pařížských jednání.

„Předběžně byly všechny body dohodnuty. Ale na poslední chvíli, přesněji řečeno během osobního setkání, pan Zelenskyj všechny dohodnuté body zrušil. Následoval skandál v ruské delegaci a někteří její členové, obzvláště jeden, utrpěli morální, psychologickou – a zlí jazykové říkají, že i fyzickou – újmu,“ řekl Solověj v rádiu Echo Moskvy.

Rada pro lidská práva

Záznam schůze s Radou pro lidská práva je k dohledání na webu Kremlu a najdeme tam pozoruhodné výroky. Když se mluvilo o pronásledování, kterému úřady podrobily nejstaršího obránce lidských práv v zemi Lva Ponomarjova, Putin řekl, že si až teď vybavil, kdo to je. Přitom několik minut předtím reagoval výtkou, že Ponomarjov se svou organizací neplatil za elektřinu.

Když se členové rady k tématu vrátili, kontroval, že Ponomarjov jednal s Japonci o Kurilských ostrovech a že má vyznamenání od polské vlády. Pokračoval: „Má snad i nějaké zásluhy o ruský lid? Třeba má. Ale z toho, co jsem vyjmenoval, jednání o Kurilských ostrovech a podobně, to na zásluhy o ruský lid nevypadá.“

Dalším bodem byla brutalita těžkooděnců během letních demonstrací v Moskvě a nespravedlivé soudní verdikty jako pokračování těchto událostí. Z rady zaznělo, že nelze posílat lidi do vězení za to, že hodí plastovým kelímkem směrem k těžkooděnci. Putin odpověděl delší tirádou:

Od kelímku k rabování

„Hodil plastovým kelímkem po zástupci státní moci – a nic? Pak plastovou lahví – zase nic? Pak hodí skleněnou lahví, pak kamenem, potom začnou střílet a rabovat obchody. Tak tohle nesmíme připustit! Všichni mají právo vyjadřovat své stanovisko všemi dostupnými, ale zákonnými prostředky!“

V reakci na bod o neoprávněném násilí, které páchali těžkooděnci na pokojných demonstrantech, Putin oznámil, jak takové situace podle něj vypadají na Západě: „Podívejte se, jak tam vyřizují demonstranty, ty lidi prostě na místě vyhubí. Byl za to někdo někdy potrestán? Ne.“

Tyto a podobné výroky ruské hlavy státu okomentoval Solověj takto: „Je to mentalita sovětského důstojníka sovětské tajné služby. Teskní po velmoci. Přece opakovaně řekl, že rozpad SSSR byl největší geopolitickou katastrofou 20. století.“

Na námitku moderátora, že SSSR je dávno pryč, dodal: „Je mi to velice líto, ale v hlavách lidí, kteří řídí zemi, je stále živý. Ba co víc, chtějí ho vzkřísit. A to je hrozné.“

Autor je komentátor Práva.