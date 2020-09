Kauza Navalnyj staví Berlín před dilema

Kauza otravy nejvýraznějšího ruského opozičníka Alexeje Navalného za jeho pobytu na Sibiři, který je v péči berlínské kliniky Charité, však otřásá prestižním projektem Nord Stream 2. Je takřka před dokončením a měl by výrazně posílit kapacity dodávek zemního plynu z Ruska (přes Německo do Evropy).

Lahev s novičokem. Navalného tým oznámil, že opozičník byl otráven v hotelu v Tomsku Číst článek

Když Německo převzalo Alexeje Navalného do péče, do značné míry se také zavázalo podniknout vše pro záchranu jeho života a pro jeho uzdravení. Také, že vyvine co největší tlak na zjištění pachatelů a na jejich potrestání.

Tato situace nevyhnutelně vede k politickému střetu mezi Berlínem a Moskvou, protože toxikologická laboratoř Bundeswehru konstatovala nejenže organismus ruského opozičníka zasáhla smrtící dávka jedu, ale že tento patří do skupiny jedů označovaných jako novičok, původně vyvinutých v Sovětském svazu.

Zastavit Nord Stream 2?

Navíc se jedná o novější, mnohem nebezpečnější, dosud neznámou variantu. Její výroba není možná v pokoutních podmínkách, ale je jí schopna pouze vysoce specializovaná a státem kontrolovaná laboratoř, v daném případě Ruskem. Zásadní problém představuje fakt, že užití takového jedu by bylo v rozporu s platnými mezinárodními dohodami o zákazu chemických zbraní.

Vzhledem k přímé lince důkazů, Berlín pochopitelně požaduje od Moskvy vysvětlení případu a jeho důsledné vyšetření. Zároveň ho staví před dilema: Kreml popírá, že by byl Navalnyj vůbec otráven, a dokonce naznačuje, že odpovědnost za jeho stav je třeba hledat naopak v Německu.

Tam sice převažuje názor, že na kauzu otravy je třeba reagovat, ale schází shoda v názoru na případné sankce. Především proto, že jako první, protože pro Rusko nejcitelnější, se nabízí zastavit Nord Stream 2.

Ahoj, tady Navalnyj, píše kritik Kremlu k první fotce z nemocnice. Dýchá bez přístrojů a občas opustí lůžko Číst článek

To by však nabouralo základní argument jeho obhajoby, tedy že se jedná o čistě ekonomický projekt bez politické dimenze. Na kterou však od počátku poukazovalo Polsko a pobaltské státy s tím, že nový plynovod jednak obchází Ukrajinu, jednak zvyšuje závislost Evropy na energetických dodávkách z Ruska.

Další vývoj bude v mnohém ohledu záviset i na zdravotním stavu Alexeje Navalného. Pokud budou zdravotní následky otravy závažné a trvalé, nebo pokud by se jeho stav zhoršil, Berlínu nezbude – už s ohledem na zachování vlastní tváře – než se přiklonit k ostřejší reakci.

Zastavit Nord Stream 2 by však znamenalo mimo jiné vyrovnat se s možnými požadavky na odškodnění investorů.

I z tohoto důvodu je víc než pravděpodobné, že pokud by se Navalnyj začal uzdravovat, v Německu převáží v hlasy vyzývající k obezřetnosti. Tedy k politice, které kancléřka vždy dávala přednost.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR