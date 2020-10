Nikdy neodstoupím, vzkázal tentokrát Prymula Babišovi

Navzdory trestnímu stíhání, konfliktu zájmů a nekontrolovatelnému šíření koronavirové epidemie i nadále zůstává premiérem. To mimo jiné znamená, že zodpovídá za fungování vlády.

Z pozice jejího předsedy byl doposud zvyklý na bezvýhradnou loajalitu ministrů nominovaných hnutím ANO. Když si vyhodnotil, že pro jeho další vládnutí je někdo z nich přítěží, bez problémů ho vyměnil. Většinou odcházející ministr dostal příležitost sám rezignovat. Vzal vinu na sebe a byl klid.

Platilo to až do pátečního odpoledne. To opět zaznělo slovo neodstoupím. Vyšlo z úst ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Nevyhověl tak přání Andreje Babiše a pustil se s ním de facto do střetu. Premiér pochopitelně nemůže připustit Prymulovo pokračování ve funkci. Ministr zdravotnictví porušil pravidla mající omezit šíření koronavirové nákazy. Do vysvětlování pozdně večerní schůzky s Jaroslavem Faltýnkem v budově restaurace se zamotal.

Ztráta důvěryhodnosti

Zkrátka snažil se vysvětlit nevysvětlitelné a podle všeho lhal. Potom ovšem nejde vyloučit, že si podobně počínal i jindy. Například v momentu, kdy obhajoval nejrůznější kroky směřující k omezení života v této zemi. Andrej Babiš na to reagoval jediným možným způsobem. Buď Prymula rezignuje, nebo bude odvolán.

Stále ještě ministr zdravotnictví si vybral druhou možnost. A to může svědčit o tom, že se nevzdal naděje na setrvání ve funkci. Podle ústavních pravidel by tomu tak být nemělo. Návrhu premiéra na odvolání ministra by měl prezident vyhovět. Jestli se tak skutečně stane, o tom je možné v následujících dnech spekulovat. Prymulův konec se totiž natahuje.

Co na to Hrad

Úřad by měl opustit až koncem příštího týdne. To už by měla mít hlava státu po schůzce s Prymulovým nástupcem. Člověk nemusí mít zrovna bujnou fantazii, aby si dovedl představit, že může mít Miloš Zeman vůči zmiňovanému kandidátovi výhrady. Takže vhodný adept by se mohl hledat dál. Andrej Babiš si to alespoň veřejně nepřipouští.

Přitom prezident nebyl z připravovaného konce ministra zdravotnictví nadšený. Hodlá ho totiž ocenit státním vyznamenáním za zvládnutí takzvané první vlny pandemie. Paradoxně má zároveň přijmout jeho rezignaci. Ocenění Prymulova přínosu pro horší zvládnutí současného šíření nákazy je rovněž těžko zpochybnitelné. Podivnou schůzkou s Jaroslavem Faltýnkem totálně podryl důvěru veřejnosti v to, že opatření mají smysl a je nutné je dodržovat.

Zároveň neochotou rezignovat otevřel prostor pro dohady o tom, kdy a jestli vůbec ve své funkci skončí. Jako by nestačila nejistota z toho, jak se bude pandemie dále vyvíjet a jestli vláda dokáže její šíření dostat pod kontrolu. O tom, co bude dál, ani nemluvě.

Autor je komentátor Českého rozhlasu