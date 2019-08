Ve sporu se Zemanem má Babiš v ruce účinnější zbraň než kompetenční žalobu

Premiér Andrej Babiš by měl konat, chce-li udržet sociální demokracii ve vládě. V souvislosti s neochotou prezidenta republiky jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury si to myslí místopředseda ČSSD Roman Onderka. V nepříliš vzdálené budoucnosti se názorně ukáže, zda o další vládní spolupráci Andrej Babiš skutečně stojí. Komentář Praha 6:32 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš po jednání v Bruselu | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Jeho poněkud laxní přístup k řešení tohoto problému vyvolává dojem, že se mu v konfliktu o jmenování Michala Šmardy příliš angažovat nechce. Rozhodně ne takovým způsobem, aby šel do ostrého sporu s Milošem Zemanem.

Ten přitom nemusí mít podobu kompetenční žaloby. Andrej Babiš má v ruce daleko účinnější zbraň, jak jmenování Michala Šmardy prosadit. Jmenuje se poslanecký klub hnutí ANO.

Babiš nechce

Tvoří ho 78 poslanců, což představuje slušný základ pro vytvoření 120členné většiny. Minimálně ta je v dolní parlamentní komoře potřeba pro schválení žaloby na prezidenta republiky, aby mohla zamířit k Ústavnímu soudu.

Bez hnutí ANO ji momentálně nelze dát dohromady.

Takže návrh žaloby, který prošel Senátem, nemá zatím naději na to, aby se jím mohl zmiňovaný soud zabývat. Kdyby k němu žaloba doputovala, reálně by hrozilo, že pobyt Miloše Zemana v prezidentské funkci poměrně rychle skončí.

Andrej Babiš o tom musí vědět. Zároveň má rozhodující vliv na chování poslanců hnutí ANO. Pokud by chtěl, tak by je dokázal přesvědčit o tom, aby pro ústavní žalobu zvedli ruku. Zkrátka premiér je v tuto chvíli ve výhodné pozici a může u Miloše Zemana prosadit svou. Zatím se ukazuje, že nechce.

Dobrý obchod

Andrej Babiš raději volí nekonečné vyjednávání. Prý je zdatný obchodník, který se dokáže dohodnout. O jeho slovech není potřeba pochybovat.

Spíš je otázkou, co považuje za dobrý obchod? Patrně jím není využití všech možností k donucení prezidenta, aby jmenoval Michala Šmardu ministrem. Za dobrý obchod Andrej Babiš asi nepovažuje ani možnost, zbavit se Miloše Zemana ve funkci prezidenta.

Spojenectví s ním mu vyhovuje, což se odráží v premiérově přístupu ke sporu kolem vedení resortu kultury. Nechce riskovat, že by mu případný nástupce Miloše Zemana nebyl zdaleka tak nakloněn, jako je současná hlava státu.

Andrej Babiš proto setrvává v pozici, kdy se snaží hrát na obě strany. Ví, že to nejde donekonečna. Spoléhá však na to, že mu pomůže sociální demokracie. Konkrétně tím, že opět změní svůj názor a nabídne jiného kandidáta než Michala Šmardu. V tom případě by byl dobrý obchod pro Andreje Babiše uzavřen.

V jiném případě bude za dobrý obchod považovat menší ztrátu. Tou by byl odchod sociální demokracie z vlády. Pro premiéra by to bylo snesitelnější než ztráta přízně prezidenta republiky.

Autor je komentátor Českého rozhlasu