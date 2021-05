Babiš v kleštích Evropského parlamentu

O koncernu Agrofert, druhdy přímo a od února 2017 nepřímo ovládaným Andrejem Babišem (ANO), se mezi zasvěcenci ví, že má na české poměry výjimečně schopné právníky. Takže ani už čtyřikrát prodloužená lhůta k došetření kauzy Čapí hnízdo, která se chýlí ke konci, nemusí stačit. Komentář Praha 16:48 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

A především nemusí celá kauza skončit tak, jak by asi většinově velel takzvaný selský rozum: protože když mamutí koncern vyvrhne ze svého lůna jednu ze svých malých firem, jejíž akcie odkoupí anonymní vlastníci a zažádají o padesátimilionovou dotaci z fondu pro malé a střední podniky, aby dotyčnou firmu nechali s koncernem opět splynout, jen co uplyne blokační lhůta, zavání to dotačním podvodem.

Zvlášť když se z oněch anonymních akcionářů vyklubou členové majitelovy rodiny. Dokázat to před soudem je ovšem jiná káva. Právníci Agrofertu ale určitě nepochybují, že případ z roku 2007, viděno optikou tehdejších právních předpisů, ošetřili přímo neprůstřelně. Alespoň pokud jde o jurisdikci v České republice.

A obdobně se nejspíš staví i ke konečnému auditu Evropské komise, že Agrofert nemá nárok na dotace z Bruselu, protože ho i nadále ovládá a profituje z něj Andrej Babiš, který je tím pádem v konfliktu zájmů, jelikož je současně premiérem České republiky.

Ústy koncernového mluvčího oznámili, že dodržují všechna pravidla a smlouvy, a že Andrej Babiš udělal všechno, co po něm český zákon o střetu zájmů požadoval, takže v žádném střetu zájmů být nemůže. Závěry Komise jsou tudíž „absurdní“. Navíc se prý jedná o záležitost mezi Českou republikou a Bruselem, protože s Agrofertem nikdo žádné řízení nevede.

Ochrana daňových poplatníků

Faktem je, že rozčilený Andrej Babiš sice před televizními kamerami tvrdí, že Česko o žádné dotace nepřijde, vyhrožuje soudním řízením a opozičním českým europoslancům spílá do udavačů, jeho vláda ale zatím žádné konkrétní kroky proti Bruselu nepodniká.

Přitom by tu teoreticky byly možnosti, jak posunout Babišův spor s Bruselem, který za spor České republiky s Unií vydává hlavně on sám, před evropský soud: ministerstvo financí by například mohlo požádat komisi o proplacení dotací Agrofertu a po zamítnutí ji zažalovat u Evropského soudního dvora.

Jenže v tom případě by bylo zřejmé, že český stát odmítá akceptovat audit Evropské komise, který je po několikaletém vyjednávání mezi Prahou a Bruselem konečný. Což by následně mohlo vést i k zastavení všech evropských dotací do České republiky.

V Evropském parlamentu se totiž v těchto dnech už jedná o příslušné rezoluci, a to v rámci nového nařízení umožňujícího kvůli ochraně peněz unijních daňových poplatníků zastavit dotace pro ty členské země, které nedodržují principy právního státu. Mezi ně patří i střet zájmů a mnozí europoslanci Česku zazlívají, že nedodržuje unijní právní předpisy, když za něj Andreje Babiše nestíhá.

Dodejme, že se zdejší státní správa ovšem nesnaží ani o to, aby čeští daňoví poplatníci dostali zpátky peníze, které Agrofert už předem získal z domácího rozpočtu. A dokud bude Andrej Babiš u vesla, nejspíš se o to státní úředníci ani nepokusí. Právníci Agrofertu mohou být v klidu. Minimálně do podzimu.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu