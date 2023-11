Prohrát byť o fous parlamentní volby a brzy – to už ovšem výrazně – i prezidentské, je jistě nepříjemné. Však to s Andrejem Babišem viditelně zatřáslo. Ale jde o politika s tahem na branku a povzbudivý příklad vidí na rodném Slovensku. Kde se opět prodral k moci Robert Fico, vícekrát před tím poražený. I v prezidentském klání. Komentář Praha 6:30 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro voliče ODS se Babiš těžko stane přijatelným (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vzhledem k počtu obyvatel obou zemí podobným poměrem jako Babiš. Rovněž v posledních měsících otřepaný a leckdy ve sněmovních vystoupeních jakoby přemotivovaný.

Ondřej Konrád: Babišovo jasné neodcházení

Shoda v lecčems

A také čerstvě ohlásivší úmysl obhájit napřesrok post předsedy hnutí ANO. Které v pondělí absolvovalo programovou konferenci namířenou především ke kampani pro jarní evropské volby. Ve které se hodlá Babiš zřejmě zásadně angažovat, ale nezdá se, že by chtěl kandidovat.

Třebaže že se kolem něho taková myšlenka jednu chvíli vznášela. Zatím vše ukazuje na nápřah k úspěchu ve sněmovních volbách 2025. Jimiž by měl předcházet zisk co největšího počtu mandátů v Evropském parlamentu, čili asi třetiny z 21 určených České republice. K nimž by měla vést cesta skrze boj o jisté změkčení Green Dealu, viditelné ovšem dnes v rétorice politiků napříč kontinentem, a uhájením práva veta v některých zásadních otázkách.

To, podle Babiše „nejhlavnější, co v unii máme“, ovšem na domácí scéně zastávají i další zásadní subjekty, především ODS. A téma přehlasování kvalifikovanou většinou, s nímž přicházejí velké členské země, a může se jevit logické, lze lehce přetavit v otázku národní suverenity, na kterou mnozí tuzemští voliči slyší.

Udržet se na uzdě

Pokud jde o čistě domácí půdu, pak hnutí zdůrazňuje potřebu zpřísnění azylového zákona, opět slibuje vládní koalici „peklo“ ohledně cen elektřiny a ohlašuje k tomu svolání mimořádné schůze sněmovny.

Výhledově má pak v plánu i jakousi „druhou generaci“ EET. Neboť zrušení elektronické evidence tržeb, někdejšího Babišova slavného výdobytku, nese stále úkorně. I když ho jeho vláda sama pozastavila v údobí covidového lockdownu a Fialova pak už jen takříkajíc dorazila. A podle některých ekonomů to povzbudilo šedou ekonomiku.

„Začneme tvrdě jít po vládě,“ prohlásila předsedkyně sněmovní frakce hnutí Schillerová, jako kdyby doposud šla po kabinetu ministrů jen mírně, a podle šéfa stínové vlády Havlíčka je ANO „připraveno vládnout a má kompetentní, nezkorumpované lidi“.

Což vše zní očekávaně a nešlo si ovšem nevšimnout, že konference vyzněla v zásadě standardně a nevyplývalo z ní, že by ANO hodlalo ovládnout prostor na takřka extremistickém národoveckém kraji politického spektra. Což se jevilo bezprostředně po Babišově prezidentské prohře.

Jakoby hnutí znovu spíš sázelo na občanské demokraty ve víře, že prestiž Fialovy vlády na konci funkčního období bude v troskách. Pro voliče ODS se ale Babiš i pak těžko stane přijatelným. Snad kdyby se aspoň v příštích dvou letech držel skutečně zpátky, jak to počátkem roku sliboval. A nějakou dobu i praktikoval. A odpustil si až nekontrolovatelné výpady vůči vládním politikům, jaké předváděl v poslední době.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.