Vypouštění mlhy nad auditem Babišův konflikt zájmů nevyřeší

Nečetla jsem ho a ani číst nebudu, prohlásila na tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Řeč je o auditu Evropské komise, ve kterém se řeší konflikt zájmů Andreje Babiše (ANO). Ministryně přitom tvrdí, že zmiňovaný audit není konečný. Veřejnosti tím de facto sděluje, že jeho závěry nelze zatím brát úplně vážně. V podobném duchu komunikuje rovněž Andrej Babiš. Komentář Praha 6:29 4. prosince 2019

Jaké výhrady konkrétně mají na mysli, o tom lze jen spekulovat.

Zmiňovaný dokument je v režimu důvěrný a jeho obsah nebyl dosud oficiálně zveřejněn. Přesto se dá jen těžko věřit tomu, že ho premiér a ministryně skutečně alespoň v hrubých rysech neznají.

O patentu na rozum a nekompetentnosti komise by asi Andrej Babiš nemluvil v momentu, kdy by dokument dokazoval, že konflikt zájmů vyřešil uspokojivě.

Rovněž ministryně by se nesnažila vyhýbat jen náznaku toho, jestli je převedení majetku Andreje Babiše do svěřenských fondů podle auditu v pořádku. Očividně není. Na tom se už z pohledu Evropské komise nic nezmění.

Mělo by dojít k nápravě

To neznamená, že by celá její zpráva byla přijata českou stranou bez výhrad. Naopak lze očekávat, že ji bude různým způsobem rozporovat. Týkat se to může například částek, které by podle komise neměly být z evropských peněz proplaceny. Ministryně Dostálová hovoří o tom, že je potřeba hájit české národní zájmy. Podobných vlastenců se mezi politiky najde určitě více.

Problém je v tom, co je v národním zájmu? Měla by jím být důvěryhodnost země. Směrem k čerpání peněz z evropských fondů byla v minulosti opakovaně snížena. Některé projekty sloužily spíše k rozkrádání těchto financí než k jejich smysluplnému vynakládání. Potvrdily to i verdikty příslušných soudů.

Dodržování pravidel a jejich kontrola při nakládání s evropskými penězi by měly poškozenou pověst země napravit. Proto je v českém národním zájmu, aby zmiňované principy platily i pro premiéra České republiky.

Pokud je nesplňuje, mělo by dojít k nápravě. Za ni nelze považovat mlžení kolem auditu, výhrůžky soudem a vytváření atmosféry, že Bruselu nic není do vykládání českých zákonů.

Kdyby tomu tak bylo, potom by se Evropská komise musela přestat zajímat o to, jak se s evropskými dotacemi zachází. I když nemá patent na rozum, těžko by na podobný způsob zacházení s financemi mohla přistoupit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu