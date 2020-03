Babiš se vrátil v pravý čas a srovnal skóre

Stejně jako ve sportu rozhoduje i v politice načasování. A málokdo to ví tak jako premiér Andrej Babiš. Správné načasování vstupu do politiky z něj rychle udělalo nejpopulárnějšího politika a z jeho hnutí ANO dominantní sílu. Během koronavirové krize jako by ale začal svůj „moment“ ztrácet, když se do něj znovu pustila opozice a k tradičnímu „džihádu“ se vrátila i část médií.

