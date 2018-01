Navzdory Babišovým slovům policie objednávky na trestní stíhání nepřijímá

Policie nepřijímá objednávky na trestní stíhání. Také tímto způsobem lze vnímat vyjádření mluvčí Policejního prezidia. Zkrátka občané by si měli uvědomit, že ne vše, co zazní z úst politiků, je třeba brát smrtelně vážně. Komentář Praha 19:47 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci hnutí ANO Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek vydání sněmovnou k trestnímu stíhání | Zdroj: ČTK

Důvěřují-li bezmezně úřadujícímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO), mohli si dělat naději, že dají policistům zakázku, aby někoho trestně stíhali a dostali ho do vězení.

Andrej Babiš jim takovouto naději svým vystoupením ve sněmovně ve skutečnosti ani nenabízel. Snažil se pouze hájit, protože mu momentálně hrozí trest a nelze vyloučit ani vězení. Aby se mu vyhnul, snaží se zpochybňovat práci orgánů činných v trestním řízení. Jeho slovům by tak nebylo potřeba přikládat velkou váhu.

Rázně zasáhnout?

Problém je v tom, že je pronáší jako premiér této země. Tedy člověk, který zodpovídá za její správný chod. K němu patří také rovnost před zákonem a nezávislá práce policie, státních zástupců a soudů.

'Premiér nemůže říct, že žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání.' Politici kritizují Babišův výrok Číst článek

Nevěří-li v ní předseda vlády, jak jí mají vnímat občané této země? Zdá se, že se tím Andrej Babiš netrápí. Kdyby tomu bylo jinak, do doby vyřešení svých problémů by o post premiéra vůbec neusiloval.

Když už se jím chtěl stát a v čele vlády momentálně je, měl by se hájit poněkud jiným způsobem. Nevytvářet dojem, že policisté ve spolupráci se státními zástupci mohou trestně stíhat každého, na koho dostanou objednávku.

Pokud by to byla pravda, měl by ze své pozice rázně zasáhnout a učinit vše proto, aby k tomu nemohlo dojít.