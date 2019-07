Proč Babiš válčí s protikorupčními aktivisty

Pro počínání Andreje Babiše (ANO) v politice je typické soustavné vyhodnocování, co mu jaký skutek nebo věta přinese. Víme třeba, že elektorát ANO se do značné míry prolíná s elektorátem Miloše Zemana. Premiér tudíž odmítá jít do kompetenčního sporu s prezidentem, a to i když hlava státu ignoruje Ústavou zaručenou pravomoc premiéra určit, kdo v jeho kabinetu bude zasedat.

Praha 19:39 15. července 2019