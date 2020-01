Hospodařila vláda v roce 2019 dobře, špatně, nebo jako firma?

V loňském roce hospodařila vláda dobře. V loňském roce vláda hospodařila špatně. Ať už se přikloníte k jednomu, nebo ke druhému tvrzení, budete mít svým způsobem pravdu. V prvním případě k němu dojdete při konfrontaci se schváleným státním rozpočtem. Ten pro rok 2019 počítal se schodkem ve výši 40 miliard. Reálný deficit podle ministryně financí je o více než deset miliard korun nižší. Komentář Praha 7:22 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) podle očekávání považuje za úspěch. Jak prohlásila, jde o čtvrtý nejlepší výsledek za posledních dvacet let.

Když se zaměříme na kratší časový úsek, získáme argumenty pro podporu názoru, že vloni vláda hospodařila špatně. Vycházet můžeme rovněž z řeči čísel. Konkrétně těch, která vypovídají o skutečných výsledcích státních rozpočtů.

Z porovnání vychází, že od více než šedesátimiliardového přebytku v roce 2016 jsme se dostali k téměř třicetimiliardovému schodku v roce 2019. Jedná se tak o nejhorší výsledek za poslední čtyři roky.

Nedalo to ani moc práce. Zařídil to rozmach výdajů takovým tempem, že mu nestačily ani příjmy dobře živené ekonomickým růstem. O téměř třicetimiliardový schodek se nezasloužily náklady spojené s reformou důchodového systému, zdravotnictví a školství. Nepostavily se za ně stovky kilometrů nových dálnic a rychlostních železnic. O desítky miliard korun se nezvýšily výdaje na vědu a výzkum.

Stát není firma

Zkrátka o dobrém hospodaření vlády v loňském roce nelze jednoznačně hovořit. Babišův kabinet se rozhodl spíše investovat do příjmů určitých skupin obyvatel i s vědomím, že tím povinnými výdaji výrazně zatíží státní rozpočty pro příští roky. Tedy i pro doby, kdy peněz ve státní pokladně nebude nadbytek.

Hospodaření vlády za loňský rok nelze zároveň považovat za katastrofu. Česká republika patří k nejméně zadluženým zemím v rámci Evropské unie. Rozpočtový deficit v poměru k hrubému domácímu produktu se pohybuje pod hranicí jednoho procenta. Stát si může půjčovat peníze za příznivých podmínek. Jak naznačil Andrej Babiš, vláda je připravena to v dobách ekonomicky méně příznivých využít.

Dal tím najevo, že už rezignoval na svůj plán hospodařit vyrovnaně. Bez deficitu se měl státní rozpočet obejít od roku 2017. Tyto představy prezentoval veřejnosti v době, kdy jako začínající ministr financí sliboval řídit stát jako firmu.

Svým způsobem voličům nelhal. Koncern, který dočasně umístil do svěřenských fondů, se bez miliardových půjček od bank navzdory nejrůznějším dotacím neobejde. Pokud by tyto peníze investoval především do platů svých zaměstnanců, měl by problém přežít. Stát však není firma, proto si může podobné hospodaření dovolit a ještě se za něj pochválit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu