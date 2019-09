Bude Babiš sedět ve vládě i na lavici obžalovaných?

„Nevidím důvod, aby mně někdo obžaloval, protože jsem nic nezákonného neudělal,“ tvrdí Andrej Babiš. Řeč je o vyšetřování dotačního podvodu spojeného s farmou Čapí hnízdo. Zda se někdo provinil proti zákonům a bude za to případně potrestán, to ve fungující demokratické zemi neurčuje premiér. O vině či nevině rozhodují nezávislé soudy. Komentář Praha 16:25 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

K nim se pochopitelně nedostane každé podezření, kterým se policie zabývá. Důležitý je postoj příslušného státního zástupce. Pouze on může rozhodnout o tom, zda konkrétní člověk zamíří před soud, nebo bude jeho trestní stíhání zastaveno.

Platí to i pro premiéra této země. Ten už od poloviny dubna čeká na to, jak se žalobce rozhodne. Na stole mu leží návrh od policie. Ta shromáždila důkazy a na jejich základě dospěla k názoru, že by měl být Andrej Babiš obžalován. Její práci dozoroval státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Právě on už více než čtvrt roku přemýšlí nad tím, zda případ posune před soud, či trestní stíhání skončí. Přitom to byl on, kdo průběžně vyšetřování sledoval a měl tudíž celkem dobrý přehled o tom, co policie dělá. Jeho pečlivé studování spisu tak může mít původ spíše v tom, že jde o premiéra, než v množství dokumentů, které musel prozkoumat.

Osud Jaroslava Faltýnka

Přesto se rozhodnutí nemůže donekonečna vyhýbat. Proto bychom se měli brzy dozvědět, zda Česká republika bude mít v čele vlády muže, který bude muset svůj čas dělit mezi řízení země a pobyt na lavici obžalovaných. Nelze totiž čekat, že by v ten moment na post premiéra rezignoval.

Hnutí ANO by to po něm nechtělo. Sociální demokraté už dopředu vyhlašují, že na jejich setrvání ve vládě by to nic nezměnilo. K odchodu by údajně zaveleli až v momentu prvoinstančního odsouzení Andreje Babiše.

Od prezidenta republiky rovněž nelze čekat, že by na obžalovaného premiéra vyvíjel tlak, aby odstoupil. Naopak je pravděpodobné, že by ho různým způsobem podpořil.

Pochopitelně nelze vyloučit, že státní zástupce Andreje Babiše před soud nepošle a jeho trestní stíhání zastaví. Bylo by to svým způsobem překvapení. K takovému rozhodnutí by mohl Šaroch dospět dříve, než čtvrt roku po ukončení vyšetřování a podání návrhu na obžalobu.

Stačí připomenout osud Jaroslava Faltýnka, který byl původně kvůli kauze Čapí hnízdo rovněž trestně stíhán. Řadu měsíců už není - na základě rozhodnutí státního zástupce. Andrej Babiš zatím je. Byť opakovaně tvrdí, že nechápe proč. Je nejvyšší čas, aby mu to státní zástupce svým rozhodnutím vysvětlil, případně premiéra tohoto problému zbavil.

Autor je komentátor Českého rozhlasu