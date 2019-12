Interpelační povyražení aneb premiér unplugged

Pokud paměť sahá, dosud se nestalo, aby předsedající interpelační schůzi ve sněmovně vypnul mikrofon řečnícímu premiérovi. Právě to ve čtvrtek odpoledne učinil pirátský místopředseda dolní komory Vojtěch Pikal Andreji Babišovi z hnutí ANO, který neustále ignoroval obsah poslaneckých dotazů a hovořil, o čem chtěl. Komentář Praha 14:04 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání o auditní zprávě v poslanecké sněmovně | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Totiž o evropském auditu dotací vyplácených z unijních strukturálních fondů skupině Agrofert, který ministerstvo pro místní rozvoj, a tím pádem celá vláda odmítá zveřejnit. Ale právě v „den vypnutého mikrofonu“, jak by se mohl do budoucna 5. prosinec připomínat, jej otiskl Deník N. A můžeme se jen domýšlet, odkud se k němu asi dostal.

Publikaci rovněž pirátskému primátorovi Zdeňku Hřibovi rozmluvili právníci i někteří koaliční partneři. A tak Hřibův stranický i radniční kolega Adam Zábranský aspoň vyzradil, že auditoři Evropské komise došli k sumě skoro tří set milionů, které bychom měli za Agrofert do Bruselu vrátit.

A Babiš místo odpovídání na interpelace k ratifikaci Istanbulské dohody anebo k financím pro mateřské a základní školy dál - hlava nehlava - vedl svou: že dopoledne ve stejném sále probíhala mimořádná schůze právě k onomu auditu svolaná opozicí, která pak prý ale nedala slovo ministryni pro místní rozvoj. A že on žádný střet zájmů nemá, to je přece každému jasné.

Pikalovi pak ani nic jiného nezbývalo, než šéfa vlády napomínat jako žáčka, ať mluví k věci. Premiér mu na to nakvašeně odsekl, že Piráti jsou také naše pěkná budoucnost. Samozřejmě ironickým tónem. A zdálo se, že ve zlosti na Hřibův úmysl s auditorskou zprávou. Proto ho ale pirát na sněmovním „empajru“ nakonec neumlčel.

Pan Babiš skutečně interpelace zcela pomíjel. K obhajování své kauzy přitom mohl mít bohatou příležitost, kdyby se dopolední mimořádné schůze účastnil. Do toho se mu ale možná nechtělo. Přítomno bylo až příliš lidí v sále a někteří řečnicky dost zdatní, třeba nějaký Miroslav Kalousek (TOP 09). Zatímco při interpelacích je účast minimální. Kdo se členů vlády na nic neptá, může akorát koukat. A tak měl premiér arénu jakoby pro sebe. Než došlo na knoflík pod Pikalovým prstem. Tedy k okamžiku bezmála historickému.

Starý dobrý Kocourkov

Pokud jde o mimořádnou schůzi, ta nic tak efektního a překvapivého nepřinesla. Opozice volala po zveřejnění auditu a po tom, aby vláda přestala holdingu Agrofert vyplácet dotace a vydolovala z něj vratky do Bruselu. Což je obojí asi zatím chiméra.

V debatě se bude pokračovat teprve, až audit posoudí sněmovní kontrolní výbor. To by se mělo stát do konce ledna.

Nejprve ale musí mít tento výbor oficiální verzi zprávy Evropské komise v rukou. Těžko bude posuzovat věc podle pirátského vydání v novinách.

Koneckonců ono to čtvrteční rokování nad něčím, co vlastně nikdo nezná, působilo jako z Kocourkova. A připomínalo dokonce to, jak kdysi KSČ nutila celé fabriky a vůbec kdekoho podepisovat prohlášení proti jednomu co nejpřísněji utajovanému dokumentu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu