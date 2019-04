Muzeum a galerie, past na ministra Staňka

Jak známo, ministr kultury Antonín Staněk odvolal po zbrklých auditech dva respektované ředitele Jiřího Fajta z Národní galerie a Michala Soukupa z Muzea umění v Olomouci. Aby těmto krokům dodal přesvědčivost, podal z ekonomických důvodů na oba ještě trestní oznámení. Takové jednání ale zároveň může znamenat, jak situace ukazuje, past na pana ministra. Komentář Praha 16:55 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Staněk | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za oba ředitele se postavilo mnoho význačných osobností v zahraničí i doma. Ti domácí navíc na úterý 30. dubna svolali protestní demonstraci před budovu ministerstva kultury.

Důvod je zřejmý: odborná veřejnost nejen česká, ale i mezinárodní, považuje způsob odvolání ředitelů bez zveřejnění plného znění závěrů auditu, protože to, co ministerstvo zveřejnilo 23. dubna, jsou jen výňatky, za značně problematický krok.

Zvolený postup ministra totiž nedovoluje dotčeným se plnohodnodnotně hájit: například zdůvodnění o odvolání ředitele Michala Soukupa mělo původně rozsah jen čtyři řádky, a i když ho v neděli večer tisková mluvčí rozšířila, nic podstatného a prokazatelného tam nezaznělo. (V pondělí ministr důvody v případě exředitele Soukupa obšírněji rozvedl, Soukup se ohradil, že výtky směřují do doby, kdy muzeum nevedl, a opírají se o znění zákona, který je pozdějšího data než veřejná zakázka na SEFO, pozn. red.)

Bumerangový efekt

„Takové rozhodnutí,“ jak stojí v dopise, který kulturní pracovníci odeslali ministrovi, „tak nutně působí svévolně, účelově a unáhleně, nikoli jako výsledek zvažování možných pro a proti. Zdůrazňování ekonomických ukazatelů odvádí pozornost od poslání a náplně činnosti obou galerií.“

Dají-li se ale tyto skutečnosti do širších souvislostí, jako byl i pokus o odvolání ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goriczové, lze spekulovat, že jde o ovládnutí bezmála osmi miliard z programu Péče o národní kulturní dědictví, které byly rozděleny mezi sedm kulturních institucí.

Nejvíc, skoro tři miliardy, měl dostat Národní památkový ústav, jehož ředitelku se nepodařilo odvolat, za ní se prý postavil pan premiér, 680 milionů měla dostat Národní galerie a 593 milionů Muzeum umění v Olomouci.

Ve hře tedy ještě zůstává Národní technické muzeum, kam míří investice ve výši 1680 milionů, Národní divadlo, kam by mělo přijít 840 milionů a ostatní instituce jako je Národní muzeum a Národní filmový archiv by měly dostat něco mezi 500 a 600 miliony.

Tato spekulace ale nutně musí napadnout každého, kdo se nad kroky pana ministra Staňka z ČSSD zamyslí a kdo ví, že tato strana dluží dědicům po advokátovi Zdeňku Altnerovi 338 milionů korun a že za dva a půl roku jsou před námi volby, na které sociální demokraté nemají v záloze žádné peníze.

Pokud by na těchto spekulativních úvahách bylo skutečně něco reálného, pak kroky ministra Staňka ale budou mít zcela určitě bumerangový efekt: mohly by totiž ohrozit volební výsledek ČSSD, která si již v očích části veřejnosti ublížila i koalicí s hnutím ANO Andreje Babiše a pak by ČSSD mohly klesnout nebezpečně preference.

To by ale už nebyla jen past na ministra kultury, ale na celou sociální demokracii. To si zřejmě uvědomil i místopředseda této strany Roman Onderka, který v neděli v České televizi řekl, že by kvůli načasování a neprofesionalitě zvažoval odvolání ministra Staňka.