Šéfa žalobců Zemana může ministryně Benešová podříznout i v rukavičkách

Odváží se nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová spolu s vládou odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana? Tahle otázka visí ve vzduchu od okamžiku, kdy premiér Babiš oznámil nástup Benešové do svého kabinetu. A řekněme si rovnou: kdyby se Benešová rozhodla k takové hře vabank, nebude váhat. A to přesto, že by pád nejvyššího žalobce vyvolal poprask v opozici, médiích, nějaké demonstrace v ulicích a možná vedl i k pádu kabinetu. Komentář Praha 6:29 27. dubna 2019

Vždyť během své dlouhé kariéry v justici Benešová již několikrát ukázala, že spíš rychleji jedná, než myslí, a to bez ohledu na mínění politiků nebo veřejnosti. V tom se už asi nezmění.

Zvlášť když teď za ní stojí dva nemocnější muži v zemi – prezident a také premiér, který právě teď čeká, jak státní zástupce rozhodne o policejním návrhu na jeho obžalobu v kauze Čapí hnízdo.

Bacil v justici

Marie Benešová ale zatím opakuje, že se nechystá odvolat Pavla Zemana. Jedním dechem však dodává, že chce omezit mandáty vedoucích státních žalobců na sedm let.

Tím ale Benešová připomíná, že k podříznutí nejvyššího žalobce a dalším čistkám ve státním zastupitelství může použít i méně razantní způsob. Elegantní změnu zákona, s kterou ostatně již dříve souhlasil i Pavel Zeman.

S novelou zákona, omezující funkční období státních zástupců, totiž přišel už ministr Jan Kněžínek (za ANO). Podle ní by všichni vedoucí státní zástupci museli ve funkci skončit a projít konkurzem, pokud by chtěli pokračovat. Ministr Kněžínek ale v návrhu prosadil, aby se výběrová řízení začala vypisovat až od roku 2021 a přeobsazení funkcí bylo plynulé a rozvržené do období několika let.

Marie Benešová ale může prosadit mnohem rychlejší sérii konkurzů, po nichž nemusí zůstat v systému státního zastupitelství kámen na kameni. Když se jí Česká televize zeptala, zda by to znamenalo konec Pavla Zemana, který by v případě schválení sedmiletého funkčního období přesluhoval, odpověděla: „To potom záleží, jestli může opakovat a tak dále.“

Což si lze vysvětlit i tak, že v myšlenkách ministryně se rodí paragraf, který by zapověděl nejvyšším špičkám státního zastupitelství kandidovat po sedmi letech ve funkci podruhé.

Tím by se ovšem Marie Benešová mohla zbavit nejen Zemana. Ale i obou šéfů vrchních státních zastupitelství Lenky Bradáčové a Ivo Ištvána a některých a přesluhujících vedoucích krajských zastupitelství. Cesta k ovládnutí státního zastupitelství mocenským tandemem Zeman – Babiš by byla volná.

Lze namítnout, že ani zrychlený kvapík výměn nemůže být tak kvapný, aby zabránil vznesení obžaloby a pohnání Andreje Babiše před soud. Pokud ale nebude své rozhodování zdržovat dozorující žalobce Jaroslav Šaroch, který má jistě už teď policejní zjištění a závěry v malíčku, tak případné obžalobě nezabrání ani rychlé odvolání Pavla Zemana vládou.

Zastavit tuto kauzu by pak bylo možné až po odvolání dohlížející Lenky Bradáčové. A toho lze dosáhnout jen dosti zdlouhavým kárným řízením.

Jinou věcí je, jak odhodlání žalobců a jejich nadřízených dotahovat kauzy mocných může nahlodat atmosféra nejistoty, náznaků příštích otřesů a ztrát mocenských pozic. Což je bacil, který se Marii Benešové teď daří vnášet do justice. A to ještě ani neusedla do ministerského křesla.