Jakeše do koše, květiny ne. Nepříjemné podobnosti a nic nového

„Jakeše do koše“, anebo lépe se rýmující „Miloše do koše“ skandovali lidé před devětadvaceti lety. Při první obrovské, spontánní manifestaci proti 40 let trvající komunistické monopolní a totalitní moci. A padalo i slovo demise, jíž by měla podat za předcházející masakr studentů federální vláda.

