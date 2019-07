Prapodivná hra s investicemi

O Miroslavu Kalouskovi se ví, že nejde pro slovo daleko. Zvlášť když jde o Andreje Babiše (ANO), to se mu asi leckdy i zatmí před očima. V pátek ale šéf poslanců TOP 09 pro server Novinky.cz pojmenoval jeden z nejsmělejších nápadů ministerského předsedy docela výstižně. Komentář Praha 8:41 23. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pan premiér říká bankám, zaplaťte nám něco do fondu, nebo vás zdaním. Takhle se nechová stát, ale mafie. Je to jako - buď dáte výpalné, nebo schválím zákon,“ uvedl Kalousek. Popsal tak situaci, kdy se Babiš sice zuby nehty brání zavedení bankovní daně, o níž usilují sociální demokraté, ale sám přitom navrhuje mnohem méně průhledné řešení.

Také Kalousek má coby pravicový politik problém s bankovní daní, ale kdyby se pro ni našla parlamentní většina, pokládal by ji za legitimní politické rozhodnutí. Šlo by o standardní nástroj pro získávání prostředků do státního rozpočtu.

Ne tak fond, o němž chvíli premiér mluví jako o povinném a chvíli jako o dobrovolném. Babišův vzkaz bankéřům je jasný: buď to půjde po dobrém, nebo po zlém. Podobně se ostatně rozhodl jednat i s mobilními operátory. Asi predátorské návyky z byznysu.

Stát má fungovat podle pravidel

Přesnější obrysy fondu, nad nímž banky zatím skřípou zuby, by měl koncem září představit vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Ten předpokládá, že by se do něj v příštím roce mohlo vložit sedm až osm miliard korun a že by konečný výnos mohl být až 35 miliard. Pomoci by měl především v oblasti dopravy a školství.

Na potíže s fondem navazuje další kontroverzní Babišův projekt: Národní investiční plán. Loni na podzim se na setkání lídrů českého stavebnictví rozhovořil o výjezdech vlády do regionů a o sběru dat ministerstvem pro místní rozvoj. Tenkrát zmínil, že by spolknul tři a půl bilionu, a slíbil jej zveřejnit ihned po projednání vládou.

Když se v dubnu premiéra na plán při sněmovních interpelacích tázala opozice, odpověděl jí, že je to jeho know-how, které nepustí z ruky. „Moje odpověď je, že vám ho nedám,“ sdělil poslancům a dodal: „Já jsem to vymyslel, my jsme to odmakali a děláme na tom, abychom sehnali ty peníze. Proč bych vám to dával.“

Později však Babiš zase zveřejnění plánu připustil. Když se přitom zeptáte dalších členů vlády, ani oni o záměru nic bližšího nevědí.

Informovaný je pouze vicepremiér Havlíček. Serveru Novinky.cz prozradil, že plán „je klíčový dokument, který rozděluje investice do šesti skupin.“ Jsou jimi věda, výzkum a vzdělání, doprava, sociální infrastruktura, životní prostředí, energie a digitální komunikace. „Je to ve verzi, kterou potřebujeme dodělat. Máme dnes obrovský fascikl k celé národní investiční strategii. Máme kategorie a paralelně k tomu dáváme zdroje,” uvedl Havlíček.

Přesto se nelze zbavit dojmu, že sledujeme jeden nestandardní počin vedle druhého. Bankovní fond, pro nějž není opora v legislativě, a investiční plán, o němž ví jen úzká skupinka zasvěcených.

To vyvolává pochybnosti. Nedočkáme se příslibu investic až v předvolební kampani před krajskými volbami? A nemají být roztáčeny bankovním fondem? Potom by se ale mohlo stát, že se oba dva projekty změní v součást kampaně hnutí ANO. Andrej Babiš sepsal potřeby voličů a našel zdroje, jak je plnit. No není to úžasné?

Není. Stát má fungovat podle pravidel. Že drhne, na to už důrazně upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad. Nyní si předseda vlády z titulu své funkce plní libůstky, pro něž chybí elementární politický konsensus, už jen proto, že je Babiš s nikým nekonzultuje. Leč stát nelze řídit z jedné kanceláře jako firmu. Založen je na dělbě moci a kontrole kabinetu sněmovnou.

