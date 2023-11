Bek a Válek jako sloni v porcelánu

Dalo se zabránit stávce ve školách a omezení plánovaných prosincových operací v nemocnicích? Zajisté ano. Nikoliv tím, že by vláda stoprocentně splnila odborářské požadavky, ale že by se chovala prozíravě a profesionálně. Komentář Praha 6:29 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a předseda ČMKOS Josef Středula | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

To ovšem její členové nedělají. Dokazuje to i postup ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ohledně zvýšení důchodu chartisty a nuceného exulanta Karla Charlie Soukupa.

Kdyby jeho žádosti věnoval trochu víc pozornosti a zjistil si, že mu není vyplácena australská penze, mohl jedním podpisem vše napravit a nečelit hladovce Jiřího Gruntoráda. Tato přezíravost vnímaná jako arogance moci je pro Fialův kabinet v mnoha ohledech typická.

Učitelská platforma je iniciativa, která se neveze na protikoaliční vlně, přesto o současném ministru školství Mikuláši Bekovi (STAN) mluví jako o člověku, který „jde veřejně proti svým lidem a znemožňuje je“.

Konec roku dramatický

Její předsedkyně Petra Mazancová z litoměřického gymnázia uvedla: „Zdá se mi, že ministerstvo se rozhodlo postupovat taktikou spálené země: zpochybnit práci a erudovanost učitelů, převrátit vzhůru nohama jen dva roky starou reformu školství, zrušit financování neobsazených nepedagogických pozic, a ředitelům tak znemožnit doplácet z nich směšné tarifní platy těch zaměstnanců, kteří jim ještě zřejmě z idealismu zůstali. Zbývalo jen vysmát se Strategii 2030+ – a to už tu máme taky.”

Bek sice zařídil zvýšení resortního rozpočtu o čtyři miliardy, avšak mají-li se promítnout do mezd kuchařek, uklízeček a školníků, odnese to kvalita vzdělávání. Ministerstvo školství totiž hodlá upravit tzv. PHmaxy, tedy maximální týdenní počet vyučovacích hodin financovaný ze státního rozpočtu.

Přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená, že se omezí dělená a párová výuka nebo nabídka předmaturitních seminářů, zkrátka vymoženosti školské reformy, která reálně zkvalitňovala vzdělávací proces. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) svého vládního kolegu hájí tím, že v Česku vzrostl počet učitelů o 20 procent, zatímco žáků jen o sedm, takže tento nepoměr se musí zastavit.

Budiž, ale nelze to udělat takřka utajeně z měsíce na měsíc. To svému stranickému souputníkovi Bekovi vyčítá i liberecký hejtman Martin Půta (SLK). Takový zásah by měl ministr umět vysvětit a získat pro něj v terénu podporu nebo aspoň pochopení.

Podobně nepromyšleně postupoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Kdyby vstřícně jednal se Sekcí mladých lékařů v září, nemusel nyní proti němu stát nekompromisní lékařský tandem Milan Kubek a Martin Engel, který z principu trvá na nesplnitelných podmínkách typu plošného zvýšení tarifů všem lékařům včetně zaměstnanců soukromých nemocnic.

Konec roku bude pro vládu Petra Fialy dramatický. A ještě horší bude začátek toho příštího, kdy lidé zaplatí vyšší částky za elektřinu, vodné a stočné. Pokud nezlevní ani potraviny, nebude pondělní odborářský protest zřejmě poslední.

Autorka je publicistka