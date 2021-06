Chcete kousek amazonského pralesa? Teď si ho můžete adoptovat, stejně, jako když sponzorujete oblíbené zvíře v zoo. Brazilské ministerstvo životního prostředí zavedlo program „Adoptuj park“ – jeho cílem je získání prostředků na záchranu amazonského pralesa, a to hlavně od velkých společností. Na první pohled sympatická aktivita má však řadu kritiků. Komentář Praha 6:29 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský prezident Jair Bolsonaro | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Především proto, že existuje víceméně jen na papíře. Lidé, kteří se dlouhodobě věnují ochraně deštných pralesů, ji považují za takzvaný greenwashing brazilské vlády. Tedy dezinformační snahu, která tamní administrativu ukazuje coby environmentálně zodpovědného lídra, i když kroky, které Bolsonarova vláda v Amazonii předvádí, svědčí spíše o opaku.

Leona Šmelcová: Adoptuj park! Bolsonaro vybírá peníze pro Amazonii, ale nelegální těžbu přehlíží

Kácení pralesa a nelegální těžba surovin se v Brazílii od nástupu někdejšího armádního velitele do úřadu zrychlily. V loňském roce pod pilami těžařů zmizelo přes 11 tisíc kilometrů čtverečních pralesa – to odpovídá zhruba rozloze Jihočeského kraje. Letos za první čtyři měsíce hlásí organizace, které kácení monitorují pomocí satelitů, rekordní rychlost odlesňování za řadu let.

Akce „Adoptuj park“ odstartovala v únoru a ministerstvo nabídlo ke sponzoringu 132 federálních rezervací. Dosud se ale ozvaly jen tři zahraniční firmy – potravinový řetězec Carrefour, Coca-Cola a Heineken – a dále pět brazilských korporací. Dohromady darovaly něco málo přes milion dolarů. Ministr životního prostředí Ricardo Salles přitom doufal v nejméně 600 milionů.

Bezcenný nevychovanec

Odborníci varují, že program mají na starosti lidé s minimálními zkušenostmi s indiánskými rezervacemi. A vypadá to, že jim chybí i spojení na tamní představitele. Ti totiž nemusí o ničem vědět. Jako v případě jedné z obdarovaných rezervací Lago do Cuniã. Gilberto Raposo, jeden z předních indiánských zástupců v oblasti, se o penězích dozvěděl až z novin. „Pokud něco takového plánují, je to pěkné, ale měli bychom o tom přinejmenším vědět,“ řekl pro New York Times.

Ostatně Bolsonaro toho s původními obyvateli obecně mnoho nenamluví. Teprve před pár dny – poprvé za tři roky v prezidentském křesle – navštívil dvě rezervace v Amazonii. Přestože si na společnou fotku nasadil dokonce čelenku s peřím, domorodé obyvatele spíše pobouřil. Bolsonarova administrativa totiž nepozvala žádné v regionu ctěné vůdce, ale jen pár svých spřízněných kontaktů.

Mnozí se také obávají, že vláda otevře rezervace komerční těžbě. Bolsonaro na návštěvě sice slíbil, že v oblasti bohaté na niob, který se využívá v elektronice, se těžit nezačne, nicméně v dolní komoře brazilského Kongresu se právě projednává zákon, který má těžbu v indiánských rezervacích usnadnit.

Nebylo by to poprvé, co by prezidentův slib vyšuměl do prázdna. Před měsícem na summitu ke klimatické změně amerického prezidenta Joea Bidena Bolsonaro slíbil zdvojnásobit domácí rozpočet na ochranu pralesa, aby jej o pouhý den později seškrtal. Pokud chce Bolsonaro ukázat, že změnil své tvrdé postoje ohledně Amazonie, bude to chtít o dost víc než pár zelených brožurek a čelenku z peří na hlavě. Přinejmenším navštívené indiánské představitele nepřesvědčil. Ohodnotili ho slovem „makadawalista“. V amazonském jazyce baniwa to znamená „bezcenný nevychovanec“.

Autorka je publicistka