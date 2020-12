‚Štědrovečerní‘ pobrexitová dohoda úlevou pro většinu Britů

Úleva, uspokojení a radost, že nebude tvrdý brexit, ostražité očekávání detailů, nesouhlas či zklamání. Takto se dají shrnout značně rozdílné reakce Britů uprostřed příprav na štědrovečerní rauty, když bylo ve čtvrtek odpoledne oznámeno, že se vyjednávači konečně dohodli na textu dohody o pobrexitových vztazích. Komentář Praha 17:05 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson a předsedkyne Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: Olivier Hoslet | Zdroj: ČTK/AP

Stalo se tak po zprávách, že britský premiér Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si až pětkrát během dne telefonovali a politický tlak napomohl kompromisu. To vše na pozadí tisíců kamionů čekajících na dálnicích a manstonském letišti v Kentu na koronavirové testy, aby vůbec mohly do Francie, což připomíná hraniční režim v případě nedohody.

Pak už přišla úlevná vyjádření a fotografie z kanceláře britského premiéra. Tedy, jak údajně spontánně vyskakuje v pracovně s palci nahoru a se širokým úsměvem směrem k obrazovce videotelefonu se zářící von der Leyenovou. Johnsonovi úspěch nepochybně zvýší pokleslá procenta obliby veřejnosti po mnoha otočkách na obrtlíku a nerozhodnosti ohledně boje s koronavirem.

Do světa se pak rozběhl i text Johnsonovy krátké oslavné, a přitom vůči Unii neobvykle smířlivé řeči. Tedy, že „dodržel to, co slíbil, a dojednal dohodu“ a že obě strany nyní budou dělně spolupracovat za změněných podmínek. Dohoda v podstatě zachovává obchodní výměnu mezi Unií a Británií ve výši 668 miliard liber ročně, což vysvětluje radost podnikatelů i ekonomů.

Čekání na kompletní znění

Teprve příští dny určitě přinesou informované reakce skupin a frakcí politické scény po prostudování textu dohody o více než tisícovce stran. Britové se prozatím věnovali přípravě krůty na páteční „vánoční den“.

Dohodu kupodivu už spolkli severoirští unionisté, neboť zůstávají součástí Spojeného království, ale zároveň i jednotného trhu Unie (což do provincie určitě přivede zahraniční investory). Hranice s republikou tedy zůstane otevřena, protože kontroly zboží z Británie se budou odbývat v přístavech, což unionisté odmítali.

Odpůrci brexitu, včetně vůdce opozičních labouristů sira Keira Starmera, se nechali slyšet, že dohoda je lepší než „nedohoda“ a že pro ni budou ve středu ve sněmovně hlasovat. Že však „zodpovědnost za následky odchodu z Unie si ponesou konzervativci sami“.

Možné komplikace

Odpor vůči dohodě přichází ze Skotska od představitelů připomínajících, že země hlasovala proti brexitu a v případě absence dohody by se začali připravovat na odtržení od Británie. Dohodu slíbili prostudovat.

Podobně pochybovačně se vyjádřilo i pětatřicet brexitářů skupiny ERG vždy preferujících nedohodu. Pohrozili, že začnou hledat, co je tam nepřijatelné, a pokud to najdou, budou ve sněmovně hlasovat proti ratifikaci, což by ji spolu s nesouhlasem Skotů mohlo znesnadnit.

Zklamání už vyjádřily rybářské organizace. Johnson je prý obětoval v zájmu dosažení dohody, neboť unijní kvóta bude snížena jen o 25 procent. Jelikož však Britové prodávají až 85 procent úlovků do Unie, mohli by se s dohodou smířit. Počkejme si však na plný text – reakce budou neméně zajímavé.

Autor je komentátor Českého rozhlasu