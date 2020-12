Opravdu poslední brexitový zádrhel?

Místo dohody se však – téměř pět minut po dvanácté vzhledem k času na nutnou ratifikaci – objevil zádrhel.

Britská média v pátek najednou ocitovala nejmenované zdroje z brexitářské vlády premiéra Borise Johnsona, které obviňují unii a hlavně Francii, že se snaží požadovat něco navíc. Oproti už téměř dojednanému textu, což unie ihned popřela.

Oba hlavní vyjednávači lord Fox i Michel Barnier ale ve společném prohlášení najednou oznámili, že se ve třech oblastech – tedy ohledně sfér rybolovu, zamezení nekalé konkurence a vládních dotací podnikům – nejsou schopni dohodnout. Ani přes dosavadní pozitivní pokroky.

Znělo to opravdu pozoruhodně, protože o tom všem jednají už měsíce. Aby to znělo ještě podivněji, dodali, že si udělají den pauzu. Že k dalším kompromisům nemají mandát. Taky, že se britský premiér Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v sobotu telefonicky pokusí o nalezení kýženého kompromisu. A bude to.

Ano, stalo se. Oba vůdci hodinu telefonicky probírali situaci a poté společně pověřili vyjednávače, aby se opět, dokonce hned v neděli sešli v Bruselu a dohodu dojednali. A že si pak opět v pondělí večer zatelefonují. Skvělé, třeba jim budou mávat kouzelným proutkem.

Rytíř Boris

Cyničtější pozorovatelé by však mohli škodolibě namítat, že se vyjednávači zjevně dohodli, že se nedohodnou. Prostě – aby byla dohoda, kvůli nutným, ale nepříjemným kompromisům, schválena, a to jak v Londýně, tak v Bruselu, nejvyššími představiteli. Jinak bude napadána odpůrci. Pohromu zvanou brexit teď beztak podporuje už jen 39 procent Britů.

Je tedy pochopitelné, že za ně musí rozhodnout právě „smutný klaun Boris“, který donedávna sliboval pobrexitový ráj po „opětovném získání kontroly nad osudem země“.

Příslovečně nerozhodný premiér – donedávna prý dirigovaný vyhozeným hlavním poradcem Dominicem Cummingsem – si už nemůže, kvůli hrozícím katastrofálním následkům, dovolit nechat jednání ztroskotat. Přivodil by tak odchod bez dohody, do kterého je tlačen tvrdými brexitáři. Podle nich by to „opět suverénní Británie“, s podporou zemí jejího společenství národů a donedávna i Trumpovy Ameriky, nějak uhrála.

Jak zjevně nechtěně ještě v neděli po kritice unie prozradil Sky News jeden z nejzarytějších brexitářů a ministr pro životní prostředí George Eustice, jejich zdržovací taktika je jednoduchá: „Povedeme jednání tak dlouho, až už nebudou moci nic změnit.“ Tedy, zjevně, až do konce přechodného období.

To jim zjevně, stejně jako svalování viny na unii, zatím příliš nevychází, je pro Johnsona téměř až Cummingsovská příležitost: Rytíř Boris na bílém koni by osobním jednáním na nejvyšší úrovni zachránil dohodu „diplomatickou dovedností“ a brexit „úspěšně završil“. Tím odvrátil hrozící pohromu. Popravdě – už zanedlouho uvidíme, jestli uspěl, nebo ne.

Autor je komentátor Českého rozhlasu