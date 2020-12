Česká vláda má za řekou Moravou velkou konkurentku

Vláda rozhoduje o krocích proti koronaviru zoufale pomalu, chaoticky a populisticky. O pravidlech informuje zmateně a nesrozumitelně. Příkladů je jen za nového ministra zdravotnictví bezpočet. A zatím posledním je kampaň na očkování proti covidu-19: už tu měla dávno být a její předvoj – inzerát s injekční stříkačkou, rukou v zelené rukavici a zmatenými nápisy – je odstrašující. Má-li vláda v plánu odradit od vakcíny co nejvíc lidí, začala dobře. Komentář Praha 15:52 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár | Zdroj: Fotobanka Profimedia

A přesto je možné říct, že si Andrej Babiš (ANO), Jan Blatný, Karel Havlíček (oba za ANO) a spol. vedou o dost lépe než slovenská vláda Igora Matoviče.

Nejde jen o to, že se veřejně hádají její čelní představitelé, že premiér ani ministr zdravotnictví neposlouchají epidemiology, že Matovič svaluje vinu za prudké šíření koronaviru na kdekoho, a to včetně prezidentky Zuzany Čaputové. Ale přihodilo se něco, co se v této emocemi nabité době stát nemělo.

Nezhojitelná rána

Boris Kollár je předsedou jedné koaliční strany a předsedou Parlamentu. Jeho pověst není valná, v 90. letech se stýkal se členy bratislavské mafie. Před několik týdny měl vážnou autonehodu a skončil v bratislavské Nemocnici svatého Michala, která má i speciální část pro ústavní činitele. V té době platil na Slovensku kvůli epidemii přísný zákaz návštěv.

Nicméně za Kollárem, otcem 11 dětí s deseti ženami, chodily dámy navzdory zákazu - bez roušek a bez protiepidemické disciplíny. „Nebylo výjimkou, že dámské návštěvy přišly ve dvě v noci a zůstávaly na pokoji do rána,“ popsala jedna zdravotní sestra.

Kollárovy přítelkyně se opakovaně dostaly do sporu se zdravotním personálem. Napětí vyvrcholilo, když se jedna sestra opozdila s čajem pro předsedu Kollára – který ji za to nazval černou ovcí. Později se ukázalo, že sestra musela být u akutního příjmu.

Pointa? Vedení nemocnice nejprve odebralo sestrám vánoční odměny – což se změnilo po telefonickém rozhovoru prezidentky Čaputové s ředitelem. Ale nedávno přišla o práci jeho náměstkyně, která se ve sporu s předsedou Parlamentu sester zastala, a také hlavní sestra na oddělení.

Papalášské výhody?

Pak 18 koaličních poslanců nazvalo Kollárovo chování „zneužitím postavení k získání papalášských výhod“. Komora zdravotních sester zas připomněla, že se vše dělo v době, kdy se kvůli karanténě oddělují novorozenci od matek a lidé umírají v nemocnicích o samotě, bez možnosti rozloučit se s rodinou.

Jeden z lékařů popisoval reportérovi deníku SME pobyt šéfa Parlamentu v nemocnici slovy: leželi u nás i Robert Fico a Peter Pellegrini, ale ani zdaleka se nechovali tak arogantně jako Kollár.

A druhá pointa – Kollára v nemocnici navštívil i premiér a v jeho pokoji jednala koaliční rada, což označili ministr zdravotnictví i hlavní hygienik za porušení pravidel.

Někdy dobré slovo nebo upřímné poděkování, které se dostalo sestrám a lékařům i na Slovensku na jaře, zmůže víc než tisíc proklamací. A naopak arogance zanechá ve společnosti hlubokou nezhojitelnou ránu.

Budiž to pro českou vládu varování.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus