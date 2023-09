Sebevědomá, nebo zaostalá země

Je to jako lavina. Na začátku byl malý kámen v podobě výzvy Druhá ekonomická transformace. V této iniciativě se sdružily špičky českého průmyslu, ať už jde například o úspěšné byznysmeny Martina Wichterleho, Zbyňka Frolíka, Josefa Průšu, nebo manažery Daniela Beneše, Martina Jahna a Radka Špicara. Komentář Praha 6:30 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká vláda (Ivan Bartoš, Vít Rakušan, Petr Fiala, Marian Jurečka) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Začali bít na poplach, protože tuzemská ekonomika narazila do zdi. Vyčerpaly se porevoluční bonusy v podobě příznivé geografické polohy, kvalifikované a laciné pracovní síly, rozvinutého průmyslu. Nic je nenahradilo.

Po pandemii přišel viditelný útlum, který končí aktuálním konstatováním, že trh práce je kriticky nenasycený, reálné mzdy klesly nejvíc v celoevropském měřítku, dopravní infrastruktura je zaostalá a Česku ujíždí vlak v určujících technologiích. Jako jediný unijní stát nedosáhlo předcovidové úrovně růstu hrubého domácího produktu.

Na podnikatelský alarm zareagovala i Hospodářská komora pod novým prezidentem Zdeňkem Zajíčkem, členem ODS a bývalým poradcem premiéra Petra Fialy (ODS). Její analýza natvrdo sdělila, že důsledkem ztráty zdejší konkurenční výhody bude dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mezd a životní úrovně obyvatelstva.

„Problémem současné české ekonomiky je, že její vytvořená přidaná hodnota je jedna z nejnižších v Evropské unii, České republice patří až 24. příčka z 27 států,“ uvedl Zajíček.

Vláda neví, co chce

Co z toho vyvozuje Petr Fiala? „Doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích, to je podle mě šest konkrétních oblastí, které mají obrovský potenciál změnit naši zemi. Proto tam musí směřovat velká část strategických investic,“ zdůraznil v projevu na konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let.

S tím lze souhlasit, avšak nedá se příliš věřit tomu, že právě současná vládní reprezentace věci posune žádoucím směrem.

Bývalý ministr školství a ekonom Ivan Pilip v České televizi trefně podotkl, že dnes tady nejsou politické persony, které by dokázaly jasně formulované představy přetavit v realitu. Bývalí předsedové vlád Václav Klaus a Miloš Zeman to dokázali. Měli méně noblesní metody, ale určitě jim nechyběly tah na branku i výsledky.

Petr Fiala má hlavní cíl, jímž je udržení pětikoaličního kabinetu a Andreje Babiše (ANO) v opozici. Jenomže to už nestačí. Lidé vidí, že země stagnuje. Nemusejí na to mít elitní vzdělání, stačí pohled na výplatní pásku a složenky za energie nebo účet z hypermarketu.

Podnikatelé unisono tvrdí, že od politiků potřebují hlavně to, aby jim nepřekáželi a nechali je žít, nekladli jim nesmyslné byrokratické překážky. Totéž platí o školství, kde má stát jediný úkol, nechat dobře placené pedagogy kreativně učit.

Potíž je v tom, že vláda neví, co chce. Dát do pořádku veřejné finance, srazit státní dluh, nebo podporovat rodiny s dětmi, matky důchodkyně a zvětšovat vějíř různých přídavků včetně těch na bydlení? Česko je možná na dějinné křižovatce, ale tato vláda je na ní zcela nepochybně.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku