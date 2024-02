Čínský realitní megapád

Čínský realitní gigant Evergrande nedostál významu svého jména. Není ani věčný a už ani velký, ačkoli před pár lety největším developerem světa skutečně byl. Soud v Hongkongu nařídil likvidaci firmy s dluhy ve výši dvou procent HDP celé Číny. Zas takové překvapení to ale není. Příběh už nějakou dobu směřoval ke smutnému konci. Komentář Praha 6:30 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrum Evergrande společnosti China Evergrande Group v Šanghaji | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Ale začalo to dobře. Developerskou firmu založil podnikavý Chuej Kcha Jen z pevninské Číny už před 27 lety a v roce 2009 šla firma na burzu. Měla za sebou tisíce projektů v Číně, vlastnila pozemky na projekty ve stovkách kilometrů čtverečních.

Developerský gigant rostl tak rychle jako čínská města, tažená optimistickou globalizovanou ekonomikou. Chuej si koupil fotbalový klub, výrobce minerálky i elektromobilů byl třetím nejbohatším Číňanem s majetkem odhadovaným Forbesem na 36 miliard dolarů – ještě těsně před pandemií.

Ta znamenala pro čínskou ekonomiku velkou ránu a změnil se také politický kurs. Vládě začaly rychle vyrostlé čínské firmy, aktivní v mnoha odvětvích i v zahraničí, vadit. Oficiálně tedy vládě vadily velké dluhy, které táhly jejich byznys. A realitní trh na pevnině skutečně začal být přehřátý.

Realitní trh stále na dně

Komunistický kabinet vydal v roce 2020 nařízení, že realitní firmy musejí okamžitě splnit několik finančních požadavků, což v praxi znamenalo část svých dluhů ihned splatit. Evergrande to nezvládla, stejně jako jiní developeři. Už v srpnu roku 2021 se Evergrande dostala do platební neschopnosti a už tehdy se začalo mluvit o tom, že firmu čeká řízený krach i v Číně, že se to jen rozloží v čase. Loni v srpnu vyhlásil její bankrot v Americe newyorský soud.

65letému podnikateli Chuejovi fakt, že se ještě v červnu roku 2021 objevil na oslavě 100. výročí založení komunistické strany, nepomohl. Dopadl špatně, úřady ho na podzim zadržely a je obviněn z nespecifikované trestné činnosti a umístěn neznámo kde.

Mimochodem, podobně tragický osud zřejmě potkal jen o pár let dříve jiného realitního podnikatele Jie Ťien-minga, který býval dokonce poradcem exprezidenta Miloše Zemana a jeho firma CITIC plánovala v Česku velké investice. Ten doplatil na tehdejší tažení vlády proti údajné korupci, byl obviněn z hospodářské kriminality a také se ztratil.

Analytici nyní říkají, že pro pokračování příběhu Evergrande bude klíčové, jak se zkrachovalá firma, potažmo úřady, postaví k vypořádání věřitelů, včetně zahraničních. To totiž může ovlivnit to, jak se cizí firmy budou na Čínu dále dívat. Už teď příliv zahraničních peněz do čínských akcí je velice slabý, až tak, že vláda aktuálně jedná o mnohamiliardovém záchranném balíčku pro domácí burzu.

Pokud investoři Evergrande odejdou s prázdnou, atraktivitu pro investory to sníží. Výhled ale není kdovíjaký. O peníze v Evergrande přišla už řada obyčejných Číňanů, jimž se nevrátily zálohy na byty – a byty již nikdy neuvidí. I tlak domácí veřejnosti bude velký.

Případ Evergrande nebyl jediný. Během již skoro tříleté realitní krize zkrachovalo již 50 menších developerů a realitní trh je stále na dně. Evergrande je výjimečný tím, že byl největší. Teď kdo a jak to celé uklidí.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz