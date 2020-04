Postupně vycházejí na povrch fakta o tom, že nákazu, která propukla již v listopadu minulého roku, čínská vláda nejprve ignorovala. Pak zastírala a šikanovala lékaře, kteří na nebezpečí upozorňovali. A nakonec zavírala vědecké instituce zabývající se virologickým výzkumem.

Daniel Kroupa: Po světě se šíří nejenom koronavirus, ale také čínská propaganda

Tímto chováním čínská vláda usnadnila rozšíření choroby do dalších zemí, zejména do Itálie. Když se konečně odhodlala razantně zakročit a izolovala místo vzniku epidemie, město Wu-chan, činila tak s vyloučením jakékoli veřejné kontroly, aby neunikl nejen nikdo nakažený, ale ani informace o tom, co se tam vlastně odehrálo.

To proto, aby jediné zprávy, které měl svět k dispozici, pocházely od čínské vlády a týkaly se úspěchů, kterých v boji se zákeřnou chorobou dosáhla, a toho, jak se dokázala rychle s nebezpečnou nemocí vypořádat. Dnes se přirovnává jednání čínských vůdců k reakci sovětského vedení na katastrofu v Černobylu.

Kdo všechno uvěřil

Na chování čínského režimu není nic až tak udivujícího. Podivné ale je, kolik státních i nestátních institucí a kolik lidí v demokratických zemích nekriticky přijímá oficiální zprávy čínské vlády. K opatrnosti by přece mělo stačit vědomí, že čínská vláda není kontrolována opozicí, že v zemi neexistují nezávislá media, internet a sociální sítě jsou pod přísnou kontrolou státu.

Vládnoucí komunistická strana nemusí svůj nárok na vládní moc pravidelně obhajovat ve svobodných volbách. Na základě čeho tedy vládne? Je to ideologie marxismu, deformovaná Leninem, Stalinem, Mao Ce-tungem a nyní Si Tin-pchingem – jeho myšlenky zároveň čínská komunistická strana učinila na posledním sjezdu součástí stanov strany. A tato strana vládne prostě proto, že je přesvědčena o svém vlastnictví jediného správného učení, podle kterého má historickou úlohu být předvojem lidu.

Pravda v Číně

Kritériem pravdy v marxismu je praxe – to v daném kontextu znamená, že vše, co posiluje moc komunistické strany, je správné, a co ji oslabuje, nesprávné. Platí to i o obrazu společnosti pod jejím vedením, který je přijatelný pouze, když potvrzuje mocenský nárok komunistické strany tím, že líčí její moudré vedení, ukazuje úspěchy, kterých dosáhla. A když neúspěchy připisuje nepřátelům ze zahraničí. Proto se i propaganda čínské vlády zapojila do šíření lživé fámy o zavlečení koronaviru do Číny z USA. Připustit vlastní chyby nepřipadá v úvahu.

Propagandu Komunistické strany Číny pomáhají ve světě šířit nejen ideologičtí příznivci, ale – jak se nedávno ukázalo i u nás – také podnikatelé, kteří se chtějí ve svém byznysu vyhnout potížím ze strany čínských úřadů nebo usilují o čínské investice. Zapojili se i někteří politici, o jejich motivech raději nebudu spekulovat. Obětí čínských dezinformací se stávají naivní konzumenti údajně alternativních medií, kteří bezmyšlenkovitě přijímají každou novinu potvrzující jejich pokřivený obraz světa.

Nákazu ve světě šíří tedy nejenom koronavirus, ale i virus čínské propagandy, který může být ještě nebezpečnější, pokud se proti němu nepodaří mobilizovat náš imunitní systém, tedy střízlivé myšlení.

Autor je filozof a pedagog