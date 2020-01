Zemanovy a Kuberovy plány budí ze snu Tvrdíka, pomalu se mu hroutí byznys

Není divu, že někteří lidé kvůli tomu mají neklidné spaní. Patří k nim například šéf česko-čínské komory Jaroslav Tvrdík. Uvědomuje si, že se mu pomalu hroutí byznys s touto velmocí. V něm hodně záleží na politickém krytí. To nemohlo být lepší.

Petr Hartman: Zemanovy a Kuberovy plány budí ze snu Tvrdíka

Prezident republiky se snažil pravidelně navštěvovat Čínu. Chválil ji a dával najevo svůj vřelý vztah s čínským protějškem. S nadsázkou řečeno, odváděl pro Čínu v Česku lepší práci než její velvyslanec.

To, že nepřijal od čínského prezidenta pozvání na summit, kterého se mají zúčastnit představitelé zemí střední a východní Evropy, je proto překvapením.

Není v tuto chvíli podstatné, proč Miloš Zeman nechce, nebo nemůže letět znovu do Číny. Oficiálně svoji neúčast zdůvodnil nedostatečnými čínskými investicemi v Česku. Přitom odborníci varovali hned od počátku, že se jejich masivní příliv konat nebude. Tedy od momentu, kdy čínský prezident hovořil o zhruba 230 miliardách do roku 2020.

Bez politického krytí

Slibem člověk neurazí. Tím spíš, když může sloužit jako argument, proč udržovat nadstandardní česko-čínské vztahy. V praxi se projevily v tom, že do Česka bylo dosud investováno maximálně v řádu desítek miliard korun.

O výhodnosti vzájemné spolupráce názorně vypovídá obchodní bilance. Dovoz z Číny zhruba desetkrát převyšuje náš vývoz do této země. Zkrátka reálná čísla vypovídají o tom, že Česká republika není na této asijské velmoci ekonomicky závislá.

Nemusí být tudíž ani politicky. Byť by si to někteří byznysmeni přáli. Bez politického krytí totiž mohou být ohroženy jejich ekonomické zájmy. Uvidíme, zda jim v nich více uškodí Zemanova necesta do Číny, nebo Kuberova cesta na Tchaj-wan. Prezident republiky sice kvůli ní vyhrožoval předsedovi Senátu koncem vzájemného přátelství. K němu však zatím nedošlo. Těžko by se jinak sešli na společném obědě.

Nevypadá to na to, že by při něm Zeman Kuberovi návštěvu Tchaj-wanu rozmluvil. Ostatně šéf horní parlamentní komory by se nebránil ani cestě do Číny. Na ní však zatím nebyl pozván, proto se bude muset spokojit s pobytem na čínské ambasádě v Praze. Tam zamíří na oslavu čínského nového roku. Třeba se s jeho příchodem diplomatické vztahy postupně narovnají do podoby, která by více odpovídala vzájemnému respektu dvou suverénních států.

Jak se ukazuje, přílišným podbízením se stamiliardové investice z Číny stejně nezajistí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu