Ministerský stud aneb Zbytečně skromný kmotr

Předtím tvrdil, že se sice onoho shromáždění zúčastnit musel, ale pak rychle potajmu utekl. Než došlo na podpisové listiny. Nu a dnes zase říká sociálně-demokratický ministr kultury Antonín Staněk: „Šlo o standardní předvánoční večírek a knihu jsem nekřtil.“

Aby bylo jasno – jde o jeho účast na akci poslaneckého klubu komunistů a čerstvé dílko expředsedy strany Miroslava Grebeníčka „Ve znamení kříže“, zabývající se průběhem církevních restitucí.

Jenomže – ouha! – mluvčí KSČM mluví jasně o kulturní akci, jíž dodal váhu právě ministerský křest. Lze navíc prokázat, že Staněk autorovi nikoli mezi čtyřma očima, nýbrž v řečnickém postoji přede všemi, popřál, aby jeho kniha „přinesla veřejnosti jiný úhel pohledu na problém, o kterém se dnes diskutuje“.

Ve skutečnosti má drtivá většina veřejnosti otázku církevních restitucí za dávno odbytou.

Nicméně komunisté, kteří drží vládu ANO s ČSSD u moci, navrhují aspoň zdanění náhrad církvím za fyzicky nevydatelný majetek. Předloha má tedy reálné šance uspět. I když nejspíš bude nakonec zastavena, případně až Ústavním soudem. To jen na okraj oné Staňkem zmíněné dnešní diskuse.

Zásadně jiné převraty

A zpět ke Grebeníčkově knize aspoň jedním citátem: „Jsme téměř bezmocnými svědky toho, jak se církev stává součástí rozsáhlého vlastnického převratu, který v České republice stále ještě probíhá.“

Těžko někdejšímu dlouholetému předsedovi KSČM upírat nesouhlas s narovnáním čehosi, čemu ovšem těžko říkat „rozsáhlý vlastnický převrat“, když šlo po únoru 1948 o doslova bohapustou krádež. Na to má právo.

V jeho případě by bylo netaktní říkat svaté. A jistě to podobně může vidět i nynější ministr kultury. Ale proč by měl kmotrovství, třeba i neoficiální, zapírat před širší veřejností? A „kulturní akci“, kterou svou přítomností a proslovem povýšil, bagatelizovat na pouhé vánoční veselí?

Těžko říct. Stud je přece někdy těžko vysvětlitelný. František Ringo Čech o tom ví své.