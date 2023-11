Restart, nebo nutellu?

V polovině vládnutí bývá málokterá vláda populární. Navíc se vyčerpává tradiční vymlouvání, že za vše špatné může předchozí kabinet. A to je ten čas, kdy se každý předseda vlády pokouší o nový start a vylepšení popularity u občanů.

Razantnější premiéři obměňují kabinet, protože je už jasné, kdo náročnou funkci ministra nezvládá. To je ovšem v případě křehké pětikoalice tabu a navíc kandidátů na vyhazov pro neschopnost je tu trochu moc najednou.

Dále je možné nabídnout nový program občanům. Ani to v případě nesourodé koalice od levicových Pirátů po pravicovou ODS není dost dobře možné.

Vláda je nyní navíc ve fázi porušování snad všech svých předvolebních slibů, tak proč přidávat ještě další. Tak zbývá to poslední. Pokusit se zlepšit alespoň komunikaci a marketing.

Čau lidi 2

Petr Fiala se v poslední době pustil do dvou zásadnější kampaní. Česko je oblepené jeho portrétem a slibem o restartu Česka. ODS ve spolupráci s premiérovým institutem nabízí na speciálním webu Fialovu vizi pro dalších deset let.

Heslo „Děláme, co je třeba“ se sice spíše hodí pro úřednický kabinet bez vlastního programu, ale zase je to chytré přemostění všech dosavadních porušených slibů. Celkově jde o profesionálně odvedenou kampaň.

A možná to i zvýší preference vládních stran, protože se voliči povznesou nad nesourodost pěti politických značek a ztotožní se s tím jediným, co celou vládní partu spojuje – tedy s Petrem Fialou.

Pokud si ovšem Fiala chce brát na starost dlouhodobou vizi Česka, pak není jasné, proč jezdí na detektivní akce do německých supermarketů. Ve svém videopořadu až příliš začíná kopírovat eskapády svého předchůdce Andreje Babiše (ANO) v „Čau lidi“.

Premiér nyní zajel do obchodů po obou stranách česko-německé hranice, a co bystře nezjistil: některé potraviny jsou u sousedů levnější než v Česku. Že český premiér jezdí levně nakupovat do Německa, se smějí už i německá média.

Vůbec nápad, že premiér s kamerou investigativně zjistí to, co v Česku ví každý druhý, je trochu přitažený za vlasy.

Horší je ale to, co pak následovalo. Nic. Divák nepochybně čekal, že premiér ve videu oznámí nové vyšetřování kartelové dohody řetězců u antimonopolního úřadu, případně nové pravomoci České obchodní inspekce, mlsouni nutelly možná dokonce doufali v přísnou cenovou regulaci své pochoutky. Ale Fiala nenabídl nic. Jen prý chce veřejné vysvětlení od řetězců.

Premiér by si měl vzpomenout, že pro naprostou směšnost před pár měsíci musel z vlády odejít jiný bojovník proti drahým potravinám, ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který každým svým krokem dokládal pravdivost základního politického pravidla: Když nemáš co říct, tak nemluv.

Raději ty vize

Je pochopitelné, že se Fialův tým nyní snaží nacházet nové způsoby, jak zvednout popularitu nepopulární vlády. Zároveň je jasné, že po sérii krizí a s největším počtem vládních stran v historii republiky to není nic lehkého.

Ale jestli premiérovi marketéři přemýšlí mezi tím, zda usedlému profesoru politologie více svědčí věštit v blíže neurčené budoucnosti prosperující Česko, nebo zda z něj udělat detektiva s nákupním košíkem po německých supermarketech, tak to by nemělo být věru těžké rozhodování.

Autor je publicista a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky