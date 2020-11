Psychologové a psychiatři o Donaldu Trumpovi

Existuje takzvané Goldwaterovo etické pravidlo Americké psychiatrické asociace, které přikazuje nevyjadřovat se k osobám, které lékař nevyšetřil a od kterých nedostal svolení k publikaci názoru. Přesto se k chování prezidenta Donalda Trumpa v poslední době vyjádřila řada i renomovaných psychologů a psychiatrů. Komentář Praha 6:30 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký psycholog Dan McAdams, univerzitní profesor z Evanstonu, o tomto prezidentovi hovoří jako o „epizodním člověku“, protože je to muž, který žije celý život jen zde a teď | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Například již dva měsíce předamerickými volbami byl v USA natočen dokumentární film s názvem Unfit: The Psychology Of Donald Trump. Film se poprvé objevil na internetu 1. září letošního roku. Překročení pravidla, které jim ukládá asociace, zdůvodňují zpovídaní doktoři tím, že cítí povinnost před takovým typem člověka, jakým je pan Trump, veřejnost varovat.

Ve filmu hovoří například John Gartner, který v chování osobnosti prezidenta vidí klíčové symptomy „ničivého narcismu“, které poukazují na paranoiu a osobnostní poruchy. Doslova říká: „Takovéto typy vůdců se vynořují všude v dějinách, ale vždy působí extrémně destruktivně.“

A další americký psycholog Dan McAdams, univerzitní profesor z Evanstonu, o tomto prezidentovi zase hovoří jako o „epizodním člověku“, protože je to muž, který žije celý život jen zde a teď. A to je, dle tohoto autora, i důvod, proč se tak často mění Trumpovi spolupracovníci. Cituji: „Trump stále přeskakuje z tématu na téma. Proto je velice těžké předvídat, co na druhý den udělá. S takovou osobností je skoro nemožné spolupracovat.“

Sociálně úspěšní psychopati

V knize, kterou tento profesor napsal, přirovnává Donalda Trumpa k boxerovi, který s plnou parou boxuje tři minuty, jako když mu jde o život.

„Pak zazvoní zvonec, on se stáhne zpět do svého rohu v ringu, minutu odpočívá a je zase připraven na druhé kolo. Takhle žije celý život, jde mu jen o to, aby vyhrál. Každého jiného by takový způsob života zničil, jeho ne. On miluje boj a chce nad svými protivníky znovu a znovu vítězit. Jenže dlouhodobé problémy tímhle způsobem řešit nelze,“ tvrdí McAdams.

Podobně hovořil na nedávné konferenci i profesor z univerzity v Yale, psychiatr Bany X. Lee: „Řekli jsme si, že pokud by souhlasné mlčení odborníků mohlo významně přispět k maskování porušování lidských práv, pak musí mít váhu i ostrakismus ze strany odborníků.“

Na stejné konferenci hovořila i Gail Sheehyová, která řekla, že „pod pocity velkoleposti narcistických osobností se skrývá propast extrémně křehké sebeúcty. Více než cokoli jiného nemá Trump sebevědomí.“

Elegantně o podobném typu lidí píše v knize Zvíře politické i český lékař František Koukolík: „Sociálně úspěšní psychopati, lidé, kteří se dostávají nebo jsou ve špičkových postaveních mocenského žebříčku, jsou velmi bohatí, bývají poměrně často psychopati neúplní, částeční, neboli deprivanti a mívají machiaveliánské rysy chování.“

A to jsou všechno odborné důvody, proč musíme počítat s tím, že Donald Trump neuzná v blízké době vítězství soupeře: jistě bude bojovat do poslední chvíle, kdy mu to společnost dovolí.

