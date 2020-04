Týden očima Petra Schwarze: Chaos končí, chaos začíná

Spor mezi premiérem Andrejem Babišem z hnutí a vicepremiérem Janem Hamáčkem z ČSSD vyřešil Městský soud v Praze, když zrušil vládní opatření omezující volný pohyb a maloobchodní prodej. Opatření podle soudu nebyla přijata zákonným způsobem – tedy podle krizového zákona. Soud nezpochybnil to, že opatření byla potřebná, a dal vládě čas, aby je přijala správně. Komentář Praha 18:18 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Hašek, volební manažer ČSSD pro krajské a senátní volby | Foto: Michal Šula | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Z reakcí prezidenta i premiéra následně vyplynulo, že celá šaráda, proč Babišův kabinet najednou v klidu připravený krizový zákon odsunul na druhou kolej a začal jednat účelově a zároveň chaoticky, byla vedena hlavně snahou, aby se vláda vyvlékla ze zodpovědnosti za škody, které opatření způsobí.

A protože čísla zároveň ukázala, že alespoň v této chvíli se u nás podařilo šíření koronaviru dostat pod kontrolu, vláda začala překotně opatření uvolňovat. Mnohem rychleji, než jak avizovala v nedávném harmonogramu.

V pondělí tedy například mohou otevřít i obchody, které podle původního plánu měly být ještě nějaký čas zavřené. A nejsou na to tedy připravené. Zvláště když podmínky, za jakých mohou otevřít, se upřesňovaly ještě v sobotu. A logiku v nich opět často těžko hledat. Vládní úkol udržet sebe i národ ve stavu naprostého zmatení opět splněn.

Hašek na scénu!

Hvězda zvláště počátku krize, Muž v červené mikině, se rozhodl vylepšit svou současnou image o rolničky a vybral si Michala „žádná schůzka v Lánech nebyla“ Haška za volebního manažera ČSSD.

Hašek, pro své umění zastávat desítky politických funkcí zároveň dříve též zvaný „japonská kalkulačka“, utkvěl voličům v paměti především jako politik schopný. Dokonce všeho schopný, s obzvláštní loajalitou k vlastní straně, názorně vyjádřenou snahou podrazit jejího předsedu po vyhraných volbách a zaujmout jeho místo.

Tvůrčím způsobem aplikoval do politiky heslo klasika manželského poradenství doktora Plzáka „zatloukat, zatloukat, zatloukat“. Zvládl to jedenáctkrát v řadě a v přímém přenosu – tím podal důkaz o své věrohodnosti. Hamáčka buď už nebaví být předsedou věčně se hádající strany, nebo je dopředu přesvědčen o volebním debaklu ČSSD.

Léčba dezinfekcí

Oficiální počet úmrtí souvisejících s koronavirem se ve světě za posledních 15 dní zdvojnásobil a přesáhl 200 tisíc. Plná čtvrtina obětí je ze Spojených států. Prezident Donald Trump vyzval v Bílém domě a před kamerami odborníky, aby zkoumali, jestli není možné nakažené léčit injekcí dezinfekce. Ta přece virus za minutu zabije.

Zmínil jako možný prostředek léčby i UV záření nebo velmi silné světlo a také chlorové bělidlo, které je už delší dobu podle mnoha konspiračních webů všelékem na různé vážné neduhy.

„Nejsem lékař, ale mám dobrý… vy víte co,“ ukazoval si Trump na hlavu. Poté, co mnoho různých odborníků, lékařů, institucí a koneckonců i výrobců dezinfekce vyděšeně varovalo, že pokud by se lidé chtěli těmito nápady řídit, může je to i zabít, Trump se přestal ke svým slovům znát a druhý den je označil za sarkasmus vůči novinářům. Takže zůstává i nejisté, jestli má dobrý… vy víte co, nebo to byl také sarkasmus.

Původ viru

Čína odmítla nezávislé mezinárodní vyšetřování toho, odkud covid-19 pochází. Ničemu dobrému by to podle jejích představitelů nepomohlo. Jenže jak podotkla BBC, právě vědomost toho, kde se virus vzal a jak se začal šířit, by v boji s ním zrovna pomoct mohla.

Fotbal v rouškách

Na německém ministerstvu práce a sociálních věcí se zabývali myšlenkou, aby fotbalisté měli po obnovení ligy povinnost hrát s rouškami přes nos a ústa. Kdyby některému sklouzla, utkání by se muselo přerušit. Roušku, která určitě nesklouzne, dostalo slavné Banksyho graffiti dívky s náušnicí v anglickém Bristolu.

Ať se co nejrychleji přiblíží doba, kdy bude možné nechat roušky sklouznout, a ten nyní z kloubů vymknutý život kolem bude aspoň v mezích svých možností normálnější, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

